Unipac completa 50 anos com ingresso em novos mercados

Ao completar 50 anos em 2026, a Unipac, empresa do Grupo Jacto que atua na transformação de polímeros no Brasil, vive um ciclo de evolução pautado pela diversificação de mercado e pela inauguração de operações Near House e In House. A empresa concretiza etapa de seu projeto de transformação estratégica, iniciado há três anos, que prevê etapas contínuas até 2033. O movimento é alicerçado em uma abordagem centrada no cliente e em uma jornada de aprimoramento tecnológico.

“Estamos em um ciclo de evolução que respeita nossa história, mas olha para o futuro com realismo e foco técnico. O projeto de transformação que conduzimos visa à construção contínua para responder à dinâmica de mercado, unindo nossos talentos e maturidade industrial à agilidade que o futuro demanda”, afirma Gabriel Gonçalves, presidente da Unipac.

Operações Near House e In House

A estratégia para o cinquentenário prioriza o crescimento descentralizado e a proximidade com o cliente. Isso se traduz na inauguração de uma operação Near House em Uberaba (MG) no primeiro semestre, seguida por uma operação In House em Belford Roxo (RJ) na segunda metade do ano. Ao estabelecer essas operações dentro ou próximo das plantas dos parceiros, a Unipac viabiliza a integração às cadeias produtivas, visando à otimização de processos e redução da pegada de carbono por meio da logística.

Mercado de bioinsumos e fertilizantes

Um dos pilares de crescimento é o atendimento ao setor de bioinsumos (biológicos), que no Brasil registrou um crescimento de 18% na última safra (2024/25), frente ao ciclo 2023/24, atingindo R$ 4,35 bilhões. O mercado de biológicos é segmentado em quatro frentes: microbiológicos, macrobiológicos, semioquímicos e bioquímicos. Atualmente, a Unipac atende aos nichos de macro e microbiológicos, detendo capacidade de engenharia e industrial para suprir as exigências dos quatro segmentos.

No segmento de fertilizantes, a empresa registrou um crescimento de 35% no último biênio (2024-2025). Com projeção de avanço de mais 25% para 2026, a empresa foca no fornecimento de embalagens junto a empresas do setor agroindustrial. Essas taxas de crescimento refletem a expansão recente da atuação da Unipac nesse segmento, que se encontra em fase de desenvolvimento.

Setores automotivo e aeronáutico

No setor automotivo, o marco de 2026 é o início do fornecimento de componentes para a montadora GWM (Great Wall Motor) em abril, seguido pelo projeto com montadoras asiáticas previsto para o segundo semestre, atuando na produção de componentes em polímeros para este segmento. O avanço tecnológico da empresa alcança ainda o setor aeronáutico, com operações para empresa do setor no Brasil. O fornecimento para este mercado exige certificações e processos de transformação de precisão.

Histórico e posicionamento institucional

Fundada em 1976, a Unipac iniciou suas atividades com a substituição de materiais metálicos no campo. Hoje, com domínio de seis processos de transformação de polímeros, a empresa adota o posicionamento: “Unipac 50 anos: onde a experiência encontra o novo”. O slogan resume o respeito ao legado de cinco décadas, aliado ao desenvolvimento humano, transformação digital, inovação, sustentabilidade e entrada em mercados de complexidade técnica.

“A nossa trajetória é definida por pessoas e pela capacidade de execução. 2025 foi o ano em que começamos a materializar a nossa estratégia e 2026 é o ano de acelerar a entrega, mantendo os pés no chão e o foco total no sucesso dos nossos clientes”, conclui Gabriel Gonçalves.

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