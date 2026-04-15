EXPO Turismo Paulista consolida estâncias como vitrine

A 1ª Expo Turismo Paulista encerrou sua edição inaugural, reunindo 69 estâncias turísticas do Estado de São Paulo, apresentando destinos, culturas, gastronomia, promovendo negócios e experiências no Distrito Anhembi, na capital paulista, durante o 68º Congresso Estadual de Municípios, entre os dias 6 e 8 de abril.

Promovido pela Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP), o evento se firma no calendário do turismo paulista ao apresentar, em um único espaço, a diversidade dos destinos do estado, valorizando vocações regionais, produtos típicos, manifestações culturais e oportunidades de negócios.

A 1ª Expo Turismo Paulista foi realizada em um momento especialmente positivo para o setor. Em 2025, o turismo brasileiro registrou faturamento recorde de R$ 195,7 bilhões, com São Paulo respondendo por aproximadamente R$ 78,6 bilhões, consolidando a liderança nacional e reforçando a importância estratégica do segmento para a geração de emprego, renda e desenvolvimento regional.

Autoridades prestigiam o turismo paulista

A abertura oficial contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que visitou a área expositiva e foi recebido pelo presidente da APRECESP, João Victor Barboza. “O turismo tem papel fundamental no desenvolvimento econômico do estado, na geração de empregos e na valorização das vocações regionais dos municípios paulistas”, afirmou Tarcísio.

A Expo também recebeu a secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, e o diretor-superintendente do SEBRAE/SP, Nelson Hervey da Costa.

“A Expo nasce como um espaço de conexão entre municípios, cultura, economia criativa e o trade turístico, promovendo diálogo, oportunidades e crescimento para todas as regiões paulistas”, destacou Marília Marton.

“O fortalecimento do turismo passa pela parceria entre gestão pública, empreendedorismo e inovação”, ressaltou Nelson Hervey da Costa.

“A união entre as entidades foi essencial para impulsionar a realização desta primeira edição e fortalecer os municípios paulistas”, salienta Fred Guidoni.



Quatro quadrantes revelam a diversidade das estâncias paulistas

A área expositiva de 1.260 metros quadrados foi organizada em quatro grandes quadrantes temáticos, proporcionando ao visitante uma verdadeira viagem pelos destinos do estado.

Quadrante Verde | Natureza e Ecoturismo

São Pedro, Salto, Ubatuba, Peruíbe, Cananéia, São José do Barreiro, Ilha Comprida, Analândia, Eldorado, Paraibuna, Joanópolis, Barra do Turvo, Mongaguá, Pereira Barreto, Paranapanema, Caconde, Morungaba, Buritama, Itanhaém, São Bento do Sapucaí, Avaré, Socorro, São Vicente, Guararema, Atibaia, Botucatu, Ibiúna, Salesópolis, Piraju, Bertioga, Brotas, Guarujá, Apiaí, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião.

Quadrante Laranja | Cultura, História e Patrimônio

Presidente Epitácio, Ribeirão Pires, Bananal, Tremembé, Monte Alegre do Sul, Holambra, Santa Rita do Passa Quatro, Iguape, São Luiz do Paraitinga, Jaú, Guaratinguetá, Batatais, Aparecida, Itu, Cunha e Tatuí.

Quadrante Azul | Bem-estar, Lazer e Turismo Urbano

Olímpia, Ibirá, Serra Negra, Barretos, Águas de Lindóia, Sertãozinho, Águas de São Pedro e Águas de Santa Bárbara.

Quadrante Amarelo | Gastronomia e Experiências Sensoriais

Amparo, São Roque, Santo Antônio do Pinhal, Lindóia, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Águas da Prata e Paraguaçu Paulista.

Mercado Paulista valoriza economia criativa e produtos regionais

Um dos destaques da programação foi o Mercado Paulista, espaço dedicado à exposição e comercialização de produtos típicos das estâncias turísticas. O ambiente reuniu artesanato, queijos, cafés especiais, cervejas artesanais, cachaças, vinhos, azeites, doces e compotas, embutidos, mel, chocolates, biscoitos, conservas, banana chips, palmito, produtos à base de juçara e outros itens tradicionais da culinária regional de 28 estâncias paulistas.

O espaço aproximou visitantes e produtores locais, estimulando negócios, consumo regional e valorização da economia criativa.

Programação cultural reúne 17 atrações para o público

Ao longo dos três dias, a Expo promoveu 17 apresentações culturais, reunindo música, dança, manifestações populares, cortejos e performances cênicas. Entre os destaques estiveram:

Congada de São Luiz do Paraitinga;

Bonecões de São Bento do Sapucaí;

Cuesta Jazz Band, de Botucatu;

Bateria Melhor Idade, de Mongaguá;

Parada de Páscoa, de Águas de São Pedro;

Taiko, de Atibaia;

Orquestra AVIBA, de São José do Barreiro;

Bravo Electro, de Tatuí.

A agenda cultural reforçou a riqueza artística e a identidade dos municípios participantes.

Cozinha Show leva sabores das estâncias ao público

A gastronomia foi um dos pontos altos da programação com a Cozinha Show, que apresentou pratos representativos de diferentes regiões do estado. Entre as receitas apresentadas estiveram:

Pescado Sugata-Mori, de Cananéia;

Feijão tropeiro, de Ibiúna;

Galinhada, de Guararema;

Risoto de cordeiro, de São José do Barreiro;

Paella caipira, de Botucatu;

Peixe defumado com banana à caiçara;

Pavlova com geleia e lemon curd, de Avaré;

Arroz de lula com marisco, de São Vicente.

João Victor destaca legado da primeira edição

Ao final do evento, o presidente da APRECESP frisou o legado da primeira edição: “Encerramos esta primeira edição com o coração cheio de gratidão e a certeza de missão cumprida. Foram três dias de encontros, conexões, cultura, sabores e oportunidades. Construímos um novo capítulo para o turismo paulista. A primeira foi inesquecível. As próximas serão ainda maiores”, conclui.

Mais informações:

Gabriel Pitta Ribeiro - Jornalista | APRECESP

(11) 99313-4902

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