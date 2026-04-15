Moura lança bateria Tração Lítio para a logística industrial

A Baterias Moura lança oficialmente a nova Moura Tração Lítio, solução voltada para empilhadeiras, rebocadores, transpaleteiras e outros veículos industriais elétricos. O produto amplia o portfólio da marca no segmento tracionário e foca em três pilares: segurança, durabilidade e pós-venda especializado com capilaridade nacional.

A movimentação industrial passa por uma transformação. Empilhadeiras, transpaleteiras e rebocadores elétricos ganham cada vez mais espaço em centros logísticos, industriais e operações de varejo. Nesse contexto, a confiabilidade da energia deixou de ser um detalhe e passou a impactar diretamente produtividade e resultado financeiro. Na prática, amplia o tempo de operação, com maior disponibilidade de horas e o fluxo logístico ativo.

Com 6 anos de garantia ou 12.000 horas de operação, o que ocorrer primeiro, a nova Moura Tração Lítio foi desenvolvida com células de padrão internacional, sistema de gerenciamento de baterias (BMS) e um conjunto projetado de forma integrada entre bateria e carregador.

A bateria utiliza a química LFP (Fosfato de Ferro-Lítio ou LiFePO4), tecnologia reconhecida por sua segurança, estabilidade e desempenho mesmo em aplicações industriais de alta demanda. Entre suas principais características estão a baixa propensão a reações térmicas e maior durabilidade, mantendo a capacidade energética ao longo de um número elevado de ciclos de carga e descarga.

“Quando falamos em seis anos de garantia ou 12.000 horas de operação, estamos falando de redução de risco financeiro para a operação e ganho de produtividade. Nossa decisão estratégica foi oferecer uma solução que proteja o planejamento das empresas e amplie os ganhos e resultados”, afirma Leandro Oliveira, gerente comercial de baterias tracionárias.

Cada bateria é projetada para operar com sua configuração de tensão, e os modelos contam com display para seu monitoramento operacional. O objetivo é permitir maior controle e acompanhamento do desempenho em tempo real.

“Energia é gestão de risco. Não se trata apenas de autonomia, mas de disponibilidade. Desenvolvemos a Nova Moura Tração Lítio para sustentar operações críticas com método, engenharia e suporte. Para empresas que operam em larga escala, o tempo de resposta no atendimento faz diferença”, destaca Oliveira.

Por isso, além da tecnologia existente, a Moura conta com uma estrutura de rede técnica com presença nacional como diferencial competitivo. A rede técnica cobre todo o território brasileiro.

Outro ponto central do lançamento é a sustentabilidade. A Nova Moura Tração Lítio está integrada ao ecossistema de Economia Circular da organização, liderado pelo Programa Ambiental Moura (PAM), que garante orientação e suporte para destinação ambientalmente correta das baterias no final do seu ciclo de vida.

“A eletrificação da movimentação de cargas segue em evolução, cada vez mais rápida. Nosso papel é oferecer energia que protege a operação e fortalece o negócio”, conclui Leandro.

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A Nova Moura Tração Lítio já está disponível para fabricantes, distribuidores e clientes industriais em todo o Brasil.