FEICON impulsiona negócios e inovações para construção civil

Durante quatro dias, a Feira Internacional da Construção Civil (FEICON) reforçou seu papel como plataforma de geração de negócios e inovações do setor ao reunir, no São Paulo Expo, mais de 1,2 mil marcas nacionais e internacionais e visitantes de mais de 85 países. Entre os dias 7 e 10 de abril, a feira concentrou lançamentos, inovações tecnológicas, soluções sustentáveis e conteúdos relevantes, que vão influenciar as decisões de compra e os próximos passos do setor da construção civil nos meses seguintes.

Os números da feira comprovam sua relevância para o setor. Para a realização do evento, em 2026, foram gerados mais de 10 mil empregos, diretos e indiretos, somente durante a montagem. Ademais, segundo a organização, foram mais de 300 mil leads gerados aos expositores neste ano por meio das ferramentas digitais da RX.

“A FEICON é a vitrine em que o setor apresenta suas inovações em tecnologia, sustentabilidade e eficiência, ao refletir as demandas reais do mercado e impulsionar toda a cadeia. Além disso, as empresas utilizam o evento como plataforma estratégica para gerar negócios e antecipar movimentos que vão impactar o mercado ao longo do ano”, afirma Ivan Romão, diretor da FEICON.

Nos estandes, as apresentações das inovações vieram acompanhadas de treinamentos técnicos para diferentes elos da cadeia, a fim de qualificar os profissionais do setor. Nas arenas, foram mais de 200 horas de conteúdos especializados direcionados para diferentes áreas da construção civil, com destaque para a 2ª edição da Feiconference (Conferência Internacional da Construção e Arquitetura), que contou com curadoria da Inovatech Engenharia.

Inovações

O último dia da FEICON também revelou os vencedores do Selo Inovação Varejo FEICON by GRAU 10, com curadoria da Revista Anamaco, que valoriza as soluções por inovação tecnológica, design e funcionalidades, que contribuem para a modernização e a eficiência da construção civil. Em 2026, a iniciativa teve recorde histórico de participação, com 110 produtos inscritos, dos quais 88 foram selecionados na etapa de curadoria. O maior volume registrado em mais de 10 anos.

Estratégia e proximidade

A Brasilux Tintas, uma das expositoras da FEICON, utilizou a feira como plataforma para apresentar seu completo portfólio e reforçar sua estratégia de proximidade com seus clientes e mercado. A marca investiu em demonstrações práticas e treinamentos técnicos voltados à aplicação correta de produtos, com foco em temas como patologia na pintura, impermeabilização de superfícies e efeitos decorativos.

A iniciativa buscou aproximar o conhecimento técnico da prática, contribuindo para a correta aplicação dos produtos e para a elevação do padrão de qualidade das entregas no setor.

Para Kelly Diniz, CEO da Brasilux, a participação na FEICON está diretamente ligada à estratégia de negócio da companhia. “Nosso objetivo é facilitar o dia a dia dos profissionais e fortalecer a conexão com toda a cadeia”, conclui.

Expansão e data de 2027

Também foi confirmada durante a edição em São Paulo a expansão da FEICON para o Rio de Janeiro. A primeira edição da FEICON Rio será realizada de 6 a 8 de outubro deste ano, no Riocentro, com mais de 500 marcas expositoras, seis arenas de experiência, mais de 60 horas de conteúdo especializado e expectativa de receber mais de 10 mil profissionais do setor.

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E a FEICON 2027 também já tem data para acontecer: de 6 a 9 de abril de 2027, no São Paulo Expo, na capital paulista.