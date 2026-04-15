A TestMu AI e a Quarks Technosoft firmam parceria para impulsionar a próxima era da Engenharia de Qualidade Autônoma

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma de Engenharia de Qualidade com Agentic AI full-stack do mundo, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Quarks Technosoft, uma empresa líder em consultoria de engenharia digital e qualidade, para redefinir a forma como as empresas abordam os testes de software na era do desenvolvimento orientado por IA.

À medida que as organizações adotam cada vez mais a IA para gerar código em uma velocidade sem precedentes, os modelos de teste tradicionais estão se tornando a principal restriçãoàinovação. Esta parceria reúne as capacidades de teste autônomo da TestMu AI e a vasta experiência da Quarks Technosoft em transformação da engenharia de qualidade para criar uma abordagem unificada e preparada para o futuro da qualidade de software, inteligente, escalável e de nível empresarial.

No cerne desta colaboração está uma visão compartilhada para viabilizar a Engenharia de Qualidade Autônoma, onde o teste evolui de uma função manual e reativa para um sistema autônomo e de aprendizado contínuo. A TestMu AI fornece a camada de inteligência por meio de sua plataforma agentic, capaz de planejar, criar e executar testes de forma autônoma na velocidade da máquina. A Quarks Technosoft complementa isso incorporando uma estratégia de interação humana, ajudando as empresas a projetar estruturas robustas de QE, integrar fluxos de trabalho orientados por IA em pipelines de CI/CD e navegar na mudança cultural e operacional em direção ao teste autônomo.

Juntas, as duas empresas se posicionam como uma solução completa para a entrega de software moderno, garantindo que "agentic" não signifique simplesmente automatizado, mas sim verdadeiramente inteligente, seguro e alinhado às necessidades empresariais. Ao combinar recursos de IA de ponta com expertise em implementação estratégica, a parceria permite que as organizações superem gargalos de teste, reduzam significativamente a dívida técnica de testes e ofereçam experiências digitais de alta qualidade em escala.

“À medida que a IA acelera o desenvolvimento de software, o verdadeiro desafio reside em garantir que a qualidade acompanhe esse ritmo”, disse Asad Khan, CEO e cofundador da TestMu AI. “Nossa parceria com a Quarks Technosoft reúne inteligência autônoma e expertise em engenharia para criar uma camada de qualidade autossustentável, que não apenas acompanha a velocidade de desenvolvimento, mas transforma fundamentalmente a forma como o software é validado e entregue.”

Saurabh Anand, chefe de Gabinete da Quarks Technosoft, afirmou: “Estamos entrando em uma era em que a engenharia de qualidade precisa evoluir tão rápido quanto o próprio software. Nossa parceria com a TestMu AI representa um passo ousado rumo a ecossistemas de qualidade autônomos e orientados por IA, que redefinem a forma como as empresas criam e escalam produtos digitais. Ao combinar a automação avançada com agentes e a expertise da Quarks em transformação e DevSecOps, estamos permitindo que as organizações se movam mais rapidamente, inovem com confiança e ofereçam experiências seguras e de alta qualidade em escala. Essa colaboração não se trata apenas de aprimorar os testes; trata-se de reimaginar o futuro da entrega de software.”

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI é a primeira plataforma de Engenharia de Qualidade do mundo baseada em Agentic AI, projetada para permitir que as organizações automatizem e escalem os testes com inteligência em sua essência. Ao combinar recursos autônomos com integração perfeita em fluxos de trabalho de desenvolvimento modernos, a TestMu AI capacita as equipes a entregar softwares mais rápidos, confiáveis ??e seguros em um mundo onde a IA é prioridade.

Para obter mais informações, acesse https://www.testmuai.com/

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