Pele sensível: especialista alerta para sinais e tratamentos

Sensações como ardor, vermelhidão, repuxamento e irritação podem indicar sensibilidade cutânea, condição cada vez mais relatada pela população. Muitas vezes, esses sintomas são confundidos com reações passageiras ao clima, ao estresse ou ao uso de determinados produtos. No entanto, para milhões de pessoas, eles fazem parte de uma condição frequentemente relatada: a sensibilidade cutânea.

Em estudos recentes publicados pela Galderma, até 70% da população mundial relata algum grau de sensibilidade na pele, caracterizada por vermelhidão, desconforto, coceira ou sensação de queimação diante de estímulos que normalmente não causariam irritação. Outro dado relevante é o aumento das autodeclarações: pesquisas apontam um crescimento de 55% na percepção de pele sensível nas últimas duas décadas.

Portanto, neste “Mês da Pele Sensível”, a médica dermatologista Dra. Livia Kanayama (CRM-SP 192268 / RQE 101523) esclarece as principais dúvidas sobre o assunto, explica por que a pele pode se tornar mais reativa e orienta sobre os cuidados necessários para manter sua saúde e equilíbrio.

Quais são os principais sinais da pele sensibilizada?

Segundo a dermatologista, a pele sensível costuma se manifestar por meio de reações exageradas a estímulos que normalmente seriam bem tolerados por ela. “O paciente percebe que a pele reage com facilidade, apresentando vermelhidão, ardor ou desconforto após mudanças de temperatura, uso de determinados produtos ou até situações de estresse”, pontua a médica.

Entre os sintomas mais comuns estão: sensação de queimação, coceira, ressecamento, repuxamento e vermelhidão. Em alguns casos, também pode haver descamação leve e maior tendência à irritação após exposição ao sol, à poluição ou ao uso de cosméticos inadequados.

O que pode desencadear as crises?

A pele sensível é considerada uma condição multifatorial, ou seja, pode estar associada à predisposição individual combinada a fatores ambientais e comportamentais.

Entre os principais gatilhos estão mudanças bruscas de temperatura, estresse, exposição solar sem proteção, poluição, banhos muito quentes e o uso de cosméticos inadequados. Fatores internos, como alterações hormonais, deficiências nutricionais e comprometimento da barreira cutânea, também podem aumentar a sensibilidade da pele.

“Identificar esses fatores e adaptar a rotina de cuidados é fundamental para reduzir episódios de irritação e manter a pele mais equilibrada”, reforça a especialista.

Como a menopausa pode influenciar?

Algumas fases da vida também influenciam nesse processo. Segundo pesquisa publicada, durante a menopausa, a queda progressiva do estrogênio pode comprometer a função de proteção da pele, reduzindo componentes essenciais como colágeno, ceramidas e ácido hialurônico. Como consequência, torna-se mais seca, frágil e reativa.

Estima-se que, nesse período de transição, muitas mulheres apresentem disfunção da barreira cutânea, o que pode levar ao aumento da perda de água transepidérmica, à xerose e à maior sensibilidade.

Quais são os cuidados mais indicados?

A pele sensível, embora não seja uma doença, pode causar desconforto e afetar a qualidade de vida. O cuidado envolve identificar os gatilhos e adotar uma rotina de skincare delicada, com produtos que limpem sem agredir, hidratem e fortaleçam a barreira cutânea.

“A escolha correta dos dermocosméticos faz muita diferença. Fórmulas suaves, com ativos hidratantes e reparadores da pele, ajudam a reduzir a reatividade e a melhorar o conforto cutâneo”, destaca Dra. Livia.

A alimentação pode influenciar?

De acordo com a médica, além da rotina de cuidados, a nutrição também influencia a saúde da pele. Nutrientes como lipídios essenciais, vitaminas C, D e E, zinco, assim como fibras e prebióticos, ajudam a fortalecer a barreira cutânea e modular processos inflamatórios. Já deficiências nutricionais podem aumentar a perda de água e favorecer quadros de sensibilidade.

Por que a informação é fundamental?

Durante o “Mês da Pele Sensível”, iniciativa da Galderma, o alerta é claro: desconfortos recorrentes como ardor, vermelhidão ou irritação não devem ser ignorados. Observar os sinais da pele e buscar orientação dermatológica pode fazer toda a diferença para identificar as causas da sensibilidade e adotar cuidados mais adequados.

A influenciadora de beleza Alana Marins, que possui pele sensível, também reforça a importância de prestar atenção aos sinais do próprio corpo. “A informação e o acompanhamento adequado são fundamentais para evitar crises e manter a saúde cutânea em equilíbrio. Por isso, comecei a usar os produtos da marca Cetaphil específicos para o meu tipo de pele”, afirma.

Com a rotina de cuidados correta e produtos adequados, é possível reduzir a sensibilidade, fortalecer a barreira cutânea e manter a pele mais saudável e confortável no dia a dia.

Abaixo, alguns produtos que auxiliam na rotina de cuidados para esse tipo de pele:

Cetaphil PRO AR Calm Control Espuma de Limpeza Facial 236ml é um higienizador desenvolvido especialmente para peles sensíveis com tendência à vermelhidão. Sua textura em espuma limpa sem ressecar, removendo sujeiras, impurezas e maquiagem que podem obstruir os poros e irritar a pele sensível.

Cetaphil PRO AR Calm Control Creme Hidratante Facial FPS 30 50ml foi especialmente desenvolvido para peles propensas à vermelhidão, proporcionando proteção solar com filtros minerais (dióxido de titânio e óxido de zinco). Graças aos seus pigmentos, uniformiza tons e não compromete a barreira protetora natural da pele.

Cetaphil PRO AD Restoraderm Sabonete Líquido 236ml melhora a hidratação natural desde o banho. De uso diário e fácil enxágue, o produto ajuda a aliviar o desconforto atópico, deixando a pele macia e suave, além de proporcionar uma sensação de limpeza.

Cetaphil PRO AD Fast Control Espuma Hidratante 100ml age de maneira rápida no controle do prurido. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida para uso na pele sensível e sensibilizada nos momentos de exacerbação do ressecamento, irritação e prurido. Além disso, 98% dos usuários sentiram que o produto é absorvido rapidamente pela pele.

Cetaphil Creme Hidratante 453g é clinicamente testado para acelerar o reparo da barreira cutânea danificada em uma semana. Assim, protege contra os cinco sinais da pele sensível: barreira cutânea enfraquecida, ressecamento, aspereza, desconforto e repuxamento.

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