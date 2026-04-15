Brasileiros têm investido mais no conforto do lar

A busca por conforto e identidade dentro de casa tem se consolidado como um dos principais vetores de consumo no Brasil. Dados da ABCasa, em parceria com o IEMI, publicados pelo Estadão mostram que o setor de artigos para casa e interiores movimentou R$ 102 bilhões apenas em 2024, com crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior.

O levantamento também dimensiona a capilaridade do mercado, formado por cerca de 144 mil lojas especializadas e 114 mil pontos de venda não especializados, como grandes redes varejistas e hipermercados. Esse ecossistema reflete uma demanda mais qualificada, na qual o consumidor deixa de priorizar apenas preço e passa a considerar aspectos como durabilidade, estética e sensação de bem-estar. A casa ganha status de refúgio, espaço de descanso e, ao mesmo tempo, de expressão individual.

Nesse contexto, os materiais de acabamento assumem papel estratégico e que pode deixar o lar mais próximo do que os habitantes têm em vista. Ao menos é o que destaca Brenno Coelho, gerente-executivo da Ecogranito , reconhecida por introduzir no Brasil, há mais de 16 anos, a tecnologia japonesa de revestimento com efeito granito.

“Pesquisas como essas nos ajudam a entender o que o mercado atual tem desejado. Acredito, por exemplo, que o revestimento deixou de ser um elemento puramente funcional. Ele participa da construção da atmosfera do ambiente, influencia a percepção térmica e sonora e contribui diretamente para a sensação de acolhimento. Percebo que escolhas adequadas podem transformar completamente a experiência dentro de um espaço, com impacto direto na qualidade de vida”, salienta.

Breno ainda traz um exemplo prático disso. “O Ecogranito, por exemplo, é um revestimento que reproduz a aparência do granito natural, mas com um custo reduzido. Ele alia estética sofisticada, alta durabilidade e menor impacto ambiental, tornando-se uma solução eficiente para quem busca conforto e sustentabilidade nos revestimentos”, completa.

A valorização do lar também dialoga com mudanças recentes na rotina da população, como a ampliação do trabalho remoto e a maior permanência em casa. “Quando o imóvel passa a concentrar mais atividades do dia a dia, o consumidor se torna mais exigente. O conforto visual e tátil ganha relevância, e o revestimento é um dos principais responsáveis por esse resultado. Porque o investimento nesse tipo de solução deixou de ser supérfluo e passou a integrar o planejamento essencial das famílias”, completa Brenno.

No fim das contas, o avanço do setor não se explica por uma mudança estrutural na relação do brasileiro com o espaço doméstico. Ao priorizar conforto, estética e funcionalidade, o consumidor redefine o papel da casa e sustenta um mercado que tende a crescer de forma consistente nos próximos anos.

Sobre a Ecogranito

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A Ecogranito é reconhecida por introduzir no Brasil, há mais de 16 anos, a tecnologia japonesa de revestimento com efeito granito, 93% mais leve que a pedra natural, patenteada e com durabilidade superior a 10 anos. Fundada em 2009, em Belo Horizonte, pela Família Las Casas e pela Hsieh Empire Participações, a empresa nasceu com foco em inovação, responsabilidade ambiental e excelência técnica, entregando soluções que unem estética, engenharia e desempenho para o mercado da construção civil. Com mais de 2,1 milhões de metros quadrados aplicados no Brasil, Estados Unidos e Canadá, a Ecogranito é especializada em revestimentos de alto padrão para fachadas e interiores, atendendo construtoras, arquitetos e outros mercados.