Falta de cadências de gestão impacta operação de CSCs

Em muitos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), a maturidade tende a se reduzir de forma gradual ao longo do tempo, sem ocorrer de maneira abrupta. Com o passar dos períodos, algumas cadências de gestão deixam de ser realizadas com regularidade, e a operação passa a atuar de forma mais reativa do que orientada à evolução. O CSC continua em operação, porém podem ocorrer falhas nas rotinas que sustentam a governança, a gestão de performance e a melhoria contínua.

"O resultado costuma ser silencioso no início: reuniões perdem consistência, indicadores deixam de ser discutidos com profundidade, a escuta do cliente vira pontual e os SLAs passam a não refletir mais a realidade do negócio. Quando isso se acumula, a operação vira “apagar incêndio”e o CSC perde tração de evolução", ressalta Claudio Campos, Diretor da área de Consultoria e Projetos do IEG.

Campos destaca alguns sinais de que o CSC entrou no “automático” e que as cadências se enfraqueceram:

- Indicadores sem dono e metas sem rotina de acompanhamento

- Reuniões que viram status e deixam de gerar decisão/ação

- Cliente que só aparece quando reclama

- SLA desatualizado (expectativa e entrega ficam desalinhadas)

- Melhoria contínua que vira “projeto pontual”, sem constância

Campos ainda reforça que se esses pontos soam familiares, a boa notícia é que normalmente não falta “modelo”, falta retomar a disciplina que sustenta o modelo. Para o diretor, a retomada costuma ser mais efetiva quando as cadências são tratadas em quatro blocos:

1) Cadências internas de governança

Reunião mensal de resultados (Head apresentando para a equipe do CSC)

Reunião semanal do Head com gestores

Reuniões diárias em áreas críticas (5–10 min para alinhar o dia e destravar gargalos)

2) Cadências de performance

Gestão à vista dos indicadores críticos (rotina, não evento);

Plano claro para processos críticos (priorização + melhoria contínua);

Revisão contínua de SLAs para refletir evolução e expectativas do cliente.

3) Cadências com clientes e negócio

Comitê de clientes (mensal/bimestral) para comunicar e ouvir;

Comitê estratégico para alinhamento com prioridades de negócio;

Canal de escuta + devolutiva estruturada (não só coleta, mas fechamento do ciclo).

4) Cadências de cultura e engajamento

Reconhecimento de destaques;

Premiação por melhoria/performance;

Envolvimento do time nas iniciativas (a melhoria precisa ter “dono” e tração);

Entender motivo da perda (mesmo em CSCs maduros).

Para Claudio, uma retomada eficiente não precisa começar com dezenas de reuniões. O caminho mais prático costuma ser mapear as cadências existentes e quais deixaram de ocorrer, definir os indicadores críticos e responsáveis (governança mínima), estruturar escuta do cliente e devolutiva com ciclo fechado e criar uma agenda leve de melhoria contínua com foco nos processos críticos.

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