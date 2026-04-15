Falta de cadências de gestão impacta operação de CSCs
Quando cadências de gestão deixam de ser executadas, os CSCs tendem a perder tração de evolução. Claudio Campos analisa esse movimento e apresenta práticas que ajudam a recuperar governança, indicadores e melhoria contínua.
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Em muitos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), a maturidade tende a se reduzir de forma gradual ao longo do tempo, sem ocorrer de maneira abrupta. Com o passar dos períodos, algumas cadências de gestão deixam de ser realizadas com regularidade, e a operação passa a atuar de forma mais reativa do que orientada à evolução. O CSC continua em operação, porém podem ocorrer falhas nas rotinas que sustentam a governança, a gestão de performance e a melhoria contínua.
"O resultado costuma ser silencioso no início: reuniões perdem consistência, indicadores deixam de ser discutidos com profundidade, a escuta do cliente vira pontual e os SLAs passam a não refletir mais a realidade do negócio. Quando isso se acumula, a operação vira “apagar incêndio”e o CSC perde tração de evolução", ressalta Claudio Campos, Diretor da área de Consultoria e Projetos do IEG.
Campos destaca alguns sinais de que o CSC entrou no “automático” e que as cadências se enfraqueceram:
- Indicadores sem dono e metas sem rotina de acompanhamento
- Reuniões que viram status e deixam de gerar decisão/ação
- Cliente que só aparece quando reclama
- SLA desatualizado (expectativa e entrega ficam desalinhadas)
- Melhoria contínua que vira “projeto pontual”, sem constância
Campos ainda reforça que se esses pontos soam familiares, a boa notícia é que normalmente não falta “modelo”, falta retomar a disciplina que sustenta o modelo. Para o diretor, a retomada costuma ser mais efetiva quando as cadências são tratadas em quatro blocos:
1) Cadências internas de governança
Reunião mensal de resultados (Head apresentando para a equipe do CSC)
Reunião semanal do Head com gestores
Reuniões diárias em áreas críticas (5–10 min para alinhar o dia e destravar gargalos)
2) Cadências de performance
Gestão à vista dos indicadores críticos (rotina, não evento);
Plano claro para processos críticos (priorização + melhoria contínua);
Revisão contínua de SLAs para refletir evolução e expectativas do cliente.
3) Cadências com clientes e negócio
Comitê de clientes (mensal/bimestral) para comunicar e ouvir;
Comitê estratégico para alinhamento com prioridades de negócio;
Canal de escuta + devolutiva estruturada (não só coleta, mas fechamento do ciclo).
4) Cadências de cultura e engajamento
Reconhecimento de destaques;
Premiação por melhoria/performance;
Envolvimento do time nas iniciativas (a melhoria precisa ter “dono” e tração);
Entender motivo da perda (mesmo em CSCs maduros).
Para Claudio, uma retomada eficiente não precisa começar com dezenas de reuniões. O caminho mais prático costuma ser mapear as cadências existentes e quais deixaram de ocorrer, definir os indicadores críticos e responsáveis (governança mínima), estruturar escuta do cliente e devolutiva com ciclo fechado e criar uma agenda leve de melhoria contínua com foco nos processos críticos.
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