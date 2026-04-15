Overture Life e Spectrun Bio firmam parceria para levar fertilização in vitro automatizada ao Brasil, avançando em sua missão de ampliar a embriologia consistente em toda a América Latina

A Overture Life, líder mundial em fertilização in vitro automatizada, e a Spectrun Bio, especialista em comercialização de ciências da vida e suporte clínico no Brasil, anunciaram hoje uma parceria estratégica para levar a plataforma de laboratório de fertilização in vitro automatizada DaVitri ao maior e mais ativo mercado de fertilidade da América Latina. Combinando a tecnologia de automação comprovada da Overture com o profundo conhecimento de mercado, os relacionamentos clínicos e a infraestrutura de suporte local da Spectrun Bio, a parceria visa oferecer às clínicas brasileiras de fertilização in vitro um caminho confiável e totalmente assistido para implementar a embriologia robótica e avançar na missão compartilhada de ambas as organizações de fazer com que seja mais acessível o atendimento de fertilização in vitro consistente e reprodutível.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260414918711/pt/

DaVitri, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil como dispositivo médico de classe I e com certificação CE, automatiza a vitrificação, uma das etapas tecnicamente mais complexas no fluxo de trabalho de um laboratório de fertilização in vitro. A plataforma utiliza um sistema microfluídico regulado para reduzir a variabilidade em função do operador, que por muito tempo fez com que a consistência dos procedimentos em embriologia dependesse da habilidade individual do técnico, em vez de uma confiabilidade sistêmica.

O Brasil está entre os países com maior volume anual de ciclos de fertilização in vitro (FIV) no mundo, mas a qualidade do atendimento recebido pela paciente ainda pode variar significativamente conforme o embriologista que executa o procedimento em determinado dia. Para as pacientes, esta inconsistência não é um problema operacional, mas sim a diferença entre um resultado positivo e se submeter a outro ciclo de tratamento.

"O Brasil tem o volume de pacientes, o talento clínico e as redes que tornam a automação não apenas viável, mas também necessária", disse Hans Gangeskar, Diretor Executivo da Overture. "Esta parceria é bem-sucedida graças ao que a Spectrun Bio oferece: responsabilidade local, treinamento local, suporte local e um profundo conhecimento de como a fertilização in vitro funciona na prática neste mercado."

Para a Spectrun Bio, a parceria representa o ápice de anos de foco em identificar as tecnologias mais bem posicionadas para elevar o padrão do tratamento de fertilidade no Brasil. A organização traz consigo relacionamentos consolidados com as principais redes de fertilização in vitro, além do suporte em implementar a infraestrutura operacional, o treinamento clínico e a continuidade de serviços que determinam se a nova tecnologia laboratorial se integra com sucesso às operações clínicas diárias.

"A discussão sobre a automatização da FIV já ocorre no Brasil há anos. A plataforma DaVitri da Overture Life é a que estávamos esperando para lançar no mercado: aprovada, comprovada em vários países da América Latina e criada de modo que as clínicas aqui possam implementá-la e mantê-la de forma realista. Esta parceria é a maneira como esta discussão se transforma em ação", disse Paulo Neto, Diretor Executivo da Spectrun.

A parceria foi estruturada para garantir que as clínicas tenham acessoàplataforma DaVitri, bem como ao treinamento, suporteàimplementação e continuidade do serviço que tornam a adoção confiável. Clínicas em outros mercados que implementaram a DaVitri relataram melhorias na consistência dos procedimentos e na carga de trabalho dos embriologistas, permitindo que suas equipes se concentrem em tarefas de maior complexidade que exigem julgamento clínico e que a automação não pode substituir.

"As redes de fertilização no Brasil estão sob forte pressão devidoàcrescente demanda de pacientes,àoferta limitada de especialistas e às expectativas de investidores e pacientes por resultados mensuráveis ??e reproduzíveis", disse Matt Combs, Diretor Comercial da Overture Life. As clínicas que forem pioneiras na automação irão definir o padrão pelo qual o restante do mercado será avaliado. A Spectrun Bio proporcionaàDaVitri a base comercial para que isto se suceda em larga escala, e esperamos um interesse significativo em toda a regiãoàmedida que a notícia divulgue que esta tecnologia está ativa, com suporte e operando no Brasil."

Clínicas no Brasil e em toda a América Latina interessadas na DaVitri podem entrar em contato com info@overture.life e acessar https://www.overture.life/davitri.

Sobre a Overture Life

A Overture Life integra engenharia, medicina reprodutiva e validação a nível regulatório para modernizar os procedimentos de laboratório de embriologia, sobretudo o congelamento de óvulos e o manuseio de embriões, de modo a aumentar a produtividade e reduzir o custo total da fertilização in vitro. Com P&D na Espanha e operações ativas nos EUA, incluindo um laboratório com certificação CLIA para seleção não invasiva de embriões, a Overture combina robótica, análise de dados e rigor clínico para fornecer ferramentas em que clínicas e pacientes podem confiar. A plataforma DaVitri da empresa visa aumentar a confiabilidade e a consistência no congelamento de óvulos, dando às mulheres e famílias ao redor do mundo mais controle sobre seus planos de fertilidade. Os investidores da Overture incluem Overwater Ventures, GV, Khosla Ventures, Octopus Ventures e outros comprometidos com o avanço do futuro da fertilidade.

Sobre a Spectrun Bio

A Spectrun é a principal distribuidora brasileira de soluções avançadas para laboratórios, atendendo às áreas de Reprodução Humana e Animal, bem como P&D. Com quase cinco décadas de experiência, oferece um ecossistema completo de tecnologias, consumíveis, suporte técnico e consultoria especializada. Reconhecida como parceira de confiança, a Spectrun ajuda os laboratórios a operarem com maior precisão, eficiência e consistência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contatos para a mídia

Overture Life:

Patrick Schmidt

overturelife@consortpartners.com

Spectrun Bio:

Carolina Zeitunlian

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