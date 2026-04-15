Jovens ampliam busca por cuidado emocional contínuo
O acompanhamento psicológico deixa de ser associado apenas a crises e passa a integrar a rotina de cuidado emocional entre jovens adultos. Dados de organismos internacionais indicam aumento nos casos de ansiedade e depressão, reforçando a importância de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e acesso a profissionais qualificados.
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A relação de adultos e jovens com a terapia tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos. O acompanhamento psicológico, antes frequentemente associado a momentos de crise, passa a ser incorporado como prática contínua de cuidado emocional. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam aumento global de aproximadamente 25% nos casos de ansiedade e depressão após o início da pandemia, com impacto expressivo entre jovens adultos.
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Relatório da própria OMS, intitulado World Mental Health Report, destaca que os transtornos mentais estão entre as principais causas de incapacidade no mundo e reforça a necessidade de ampliar estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo. O documento aponta que a integração da saúde mental aos cuidados regulares contribui para reduzir agravamentos e impactos sociais e econômicos associados ao sofrimento psíquico.
A World Health Organization destaca que a pandemia intensificou fatores de risco associados à saúde mental, incluindo aumento de sintomas de ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Segundo a entidade, jovens estão entre os grupos mais impactados por esses efeitos, o que reforça a importância de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo em saúde mental.
Diante desse cenário, especialistas observam uma mudança no comportamento desse público. A psicóloga e neuropsicóloga Gerllany Amorim ressalta que, devido aos dados crescentes de prejuízos trazidos pelo adoecimento psicológico, os olhos do mundo têm se voltado ao cuidado com a saúde mental. “Infelizmente não gostaríamos que tivesse sido nessas circunstâncias, mas, se pudermos tirar algo bom, seria algo que busco sempre psicoeducar meus pacientes ou conhecidos: não é preciso estar no limite ou à beira do colapso para buscar ajuda. Quando a sobrecarga ou a culpa excessiva se apresentam, o cansaço mental não passa nunca e as emoções parecem estar saindo do controle, já é tempo de buscar ajuda para que você tenha mais qualidade de vida. Não existe saúde sem saúde mental”, explica.
Já a estudante de psicologia Lara Elias observa que a maior visibilidade das informações sobre psicologia em universidades, ambientes de trabalho e redes sociais tem ampliado o conhecimento sobre saúde mental e bem-estar emocional. “Isso tem levado um número crescente de jovens, como eu, a buscar acompanhamento por meio da psicoterapia, reconhecendo a importância de cuidar das próprias necessidades emocionais”.
Nesse contexto de maior conscientização, iniciativas institucionais voltadas à ampliação do acesso a profissionais habilitados também ganham relevância. Plataformas digitais, como o mindee, que conectam pacientes a psicólogos com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP), surgem como alternativas para facilitar o direcionamento, respeitando critérios técnicos e regulamentações da profissão.
Layssa E. Oliveira, cofundadora do mindee, observa que a proposta de reunir profissionais habilitados em um ambiente estruturado contribui para ampliar a segurança na busca por atendimento psicológico. “A consolidação de uma cultura de cuidado contínuo passa pela oferta de informação qualificada e pela conexão com profissionais devidamente habilitados, assegurando que o processo terapêutico ocorra dentro das normas estabelecidas pela categoria”, declara.
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A incorporação do cuidado emocional à rotina de jovens adultos sinaliza uma mudança cultural alinhada às recomendações de organismos internacionais de saúde. Ao priorizar acompanhamento contínuo e acesso a profissionais regulamentados, esse público reforça a compreensão de que a saúde mental integra de forma indissociável o conceito ampliado de bem-estar.
Website: http://mindee.me