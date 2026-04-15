Novo Saque projeta R$ 2 bi em crédito e adquire startup

A fintech catarinense Novo Saque projeta atingir cerca de R$ 2 bilhões em volume de crédito em 2026 e acaba de anunciar a aquisição da Fint, em um movimento estratégico que reforça sua estrutura tecnológica e abre caminho para expansão acelerada no mercado de crédito no Brasil. Como parte dessa estratégia de crescimento, a empresa também estruturou recentemente um fundo exclusivo de aproximadamente R$ 100 milhões voltado ao crédito consignado para trabalhadores CLT, ampliando sua capacidade de originação e distribuição de crédito no país.

“A gente construiu a Novo Saque com foco em escala e independência. Trazer essa tecnologia para dentro de casa é um passo natural da nossa estratégia e acelera o caminho para novos produtos e mercados”, afirma o CSO Israel Wamosy. A operação marca um novo momento da empresa, que busca consolidar sua atuação em escala nacional e ampliar o portfólio de produtos de crédito nos próximos meses.

Na prática, a Fint atua como integradora tecnológica entre instituições financeiras e convênios públicos — como prefeituras, governos estaduais e órgãos federais —, viabilizando a comunicação necessária para a oferta de crédito consignado. Com a aquisição, essa tecnologia passa a ser proprietária da Novo Saque, garantindo mais autonomia e eficiência operacional.

“A decisão tem muito a ver com ganho de escala. A partir do momento em que internalizamos essa tecnologia, conseguimos reduzir dependências, aumentar a velocidade das operações e preparar a empresa para um novo ciclo de crescimento”, destaca o CEO Cássio Casagranda. Para Helton Paris, fundador da startup e agora CTO da Novo Saque, o movimento posiciona a empresa de forma mais competitiva no mercado.

“A Fint nasceu para resolver um gargalo técnico importante do setor, que é a integração com convênios e instituições. Dentro da Novo Saque, essa tecnologia ganha ainda mais escala e passa a ser um diferencial estratégico para expansão em novos produtos”, ressalta Helton.

De duas mesas a mais de 1 milhão de clientes

Fundada em 2018 por Israel Wamosy (CSO) e Cássio Casagranda (CEO), a Novo Saque nasceu de forma enxuta, em um coworking localizado no Bairro Estreito, em Florianópolis (SC), com estrutura limitada e foco inicial no crédito consignado para servidores públicos. O ponto de virada do negócio veio entre o fim de 2019 e 2020, quando os fundadores decidiram deixar de atuar apenas como intermediadores de crédito e passaram a desenvolver um produto próprio.

Dessa mudança nasceu a operação de crédito no cartão de crédito, primeiro produto próprio da Novo Saque e base para a construção de um modelo mais escalável e independente. Desde então, a empresa estruturou sua própria tecnologia, captou investimento e expandiu sua atuação nacional.

Nesse processo, a área de marketing também ganhou protagonismo com a entrada de Fernando Henrique, atual CMO e sócio da empresa, que iniciou sua trajetória como consultor ainda nos primeiros anos da operação e, com o crescimento do negócio, foi incorporado à liderança da fintech.

Hoje, a Nova Saque já ultrapassa a marca de 1 milhão de clientes atendidos em todo o Brasil, operando por meio de uma rede de aproximadamente 25 mil correspondentes bancários.

Para Fernando Henrique, o crescimento da empresa está diretamente ligado ao fortalecimento da rede de parceiros.

“Hoje, a Novo Saque conta com cerca de 25 mil correspondentes bancários cadastrados e a expectativa é chegar a 30 mil até o fim do ano. Nosso marketing é totalmente voltado para relacionamento e capacitação dessa rede, com foco em educação, treinamento e suporte contínuo. A gente acredita que, ao fortalecer esses parceiros, consegue garantir uma operação mais saudável, escalável e sustentável para todo o ecossistema”, enfatiza o CMO.

Escala e crescimento

Desde a sua fundação, a Novo Saque já movimentou cerca de R$ 75 milhões em operações de crédito via cartão, primeiro produto próprio da fintech.

Os números refletem a rápida evolução da empresa. Apenas nas operações ligadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Novo Saque movimentou cerca de R$ 1 bilhão entre 2024 e 2025 — sendo R$ 700 milhões no último ano. Além disso, a empresa mantém diferenciais relevantes no mercado, como a integração direta com a Caixa Econômica Federal para operações de antecipação do saque-aniversário do FGTS — um modelo que reduz intermediários e melhora a experiência do usuário.

Tecnologia como eixo central

A aquisição da Fint reforça um pilar considerado essencial pela empresa: a tecnologia como base do negócio. “Sem tecnologia, esse mercado não escala. E, quando a gente fala em crescimento para bilhões, isso só é possível com uma base tecnológica robusta e própria”, define Israel Wamosy.

A plataforma adquirida já processou milhões de transações e será fundamental para a entrada da Novo Saque em novos convênios públicos, ampliando o alcance para servidores federais, estaduais e municipais.

Próximos passos

Com a nova estrutura, a Novo Saque se posiciona para diversificar sua atuação ainda em 2026, com planos de expansão para novas linhas de crédito consignado e outros serviços financeiros.

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A aquisição da Fint representa um passo estratégico importante: antecipar movimentos de mercado e consolidar uma base tecnológica robusta para sustentar o crescimento.