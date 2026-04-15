Appian nomeia Paulo Castellari como novo CEO da Critical Minerals

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Appian Capital Advisory Limited ("Appian"), consultora de investimentos de fundos de capital privado focados no valor a longo prazo que investem em empresas dos setores dos metais, da mineração e de indústrias associadas, anunciou hoje a nomeação de Paulo Castellari como CEO da Critical Minerals, reforçando assim as suas capacidades operacionaisàmedida que expande a sua carteira de minerais críticos.

Paulo Castellari nomeado novo CEO da Appian para a área de Minerais Críticos

Executivo com vasta experiência no setor da mineração, tendo já desempenhado funções como CEO na Eramet, na Anglo American e na Emirates Global Aluminium

Antigo CEO da Appian Capital Brazil, onde relançou com sucesso a Atlantic Nickel e levouàfase de produção os projetos de cobre da Mineração Vale Verde e de grafite da Graphcoa

Esta nomeação reforça ainda mais o modelo de investidor-operador da Appian e a sua capacidade de acelerar o desenvolvimento do abastecimento de minerais críticos

Paulo Castellari irá gerir a carteira de minerais críticos da Appian, supervisionando os investimentos atuais em grafite, areias minerais e terras raras, bem como os futuros investimentos em minerais críticos,àmedida que a empresa continua a ampliar a sua exposição a matérias-primas essenciais para a segurança energética, indústrias-chave e tecnologias orientadas para o futuro. Será igualmente responsável por identificar e avaliar novas oportunidades em todo o setor.

Paulo Castellari ocupava até agora o cargo de CEO na Eramet. Conta com mais de 30 anos de experiência em projetos de mineração e metalurgia nas Américas, na Europa e em África, com um sólido percurso em operações, alocação disciplinada de capital, práticas responsáveis e execução de projetos complexos.

De 2019 a 2025, foi CEO da Appian Capital Brazil. Sob a sua liderança, a empresa colocou três minas em produção, integrou-as nas comunidades locais e implementou práticas de mineração inovadoras, seguras e responsáveis.

Antes de ingressar na Appian em 2019, Paulo Castellari construiu uma carreira executiva de destaque, atuando em diversos setores e regiões geográficas. Na Anglo American, desempenhou funções de direção em áreas como marketing, desenvolvimento de negócios e gestão operacional de negócios-chave no setor das matérias-primas. Em 2016, transitou para o setor energético, assumindo o cargo de vice-CEO e CFO da CEMIG, uma das principais empresas de energia elétrica do Brasil. Mais tarde, tornou-se CEO da Guinea Alumina Corporation, na Emirates Global Aluminium.

A nomeação de Paulo Castellari reforça o modelo de investidor-operador da Appian, que combina as capacidades de identificação de projetos económica e tecnicamente viáveis com a experiência técnica e operacional interna necessária para os colocar em produção de forma responsável, integrando atividades a montante, a meio e a jusante.

Esta abordagem está na base da parceria de mil milhões de dólares entre a Appian e a Sociedade Financeira Internacional (SFI) do Banco Mundial, que visa acelerar o desenvolvimento responsável de projetos relacionados com minerais essenciais nos mercados emergentes da América Latina e de África. Esta parceria constitui um modelo para os governos e os fundos soberanos que procuram garantir o acesso a minerais críticos através de parcerias público-privadas (PPP), num contexto de crescente procura a nível mundial.

Michael W. Scherb, Fundador e CEO da Appian, comentou:

"Paulo Castellari é um líder operacional altamente respeitado, com uma sólida experiência na execução de projetos de mineração complexos, de acordo com os mais elevados padrões de desempenho e segurança. A sua profunda experiência técnica, abordagem disciplinadaàalocação de capital e capacidade de criar e expandir operações complexas irão reforçar ainda mais as capacidades operacionais da Appian. À medida que continuamos a expandir a nossa carteira de minerais críticos, a experiência de Paulo Castellari desempenhará um papel fundamental no avanço dos nossos projetos e na criação de valor a longo prazo para todos os nossos parceiros."

Paulo Castellari, CEO da área de Minerais Críticos na Appian, comentou:

"Fico muito feliz por regressaràAppian para trabalhar na sua carteira global de minerais críticos. A Appian construiu uma sólida reputação de excelência operacional e investimento disciplinado, e estou ansioso por trabalhar com a equipa para reforçar ainda mais estas capacidades. Juntos, continuaremos a focar-nos no avanço dos nossos projetos de forma segura e eficiente, na construção de operações resilientes e na criação de valor para todas as partes interessadas, ao mesmo tempo que respondemosàcrescente procura global de minerais críticos."

Para mais informações:

Appian Capital Advisory Limited:

Andrew Todd, Diretor de Comunicação: +44 7990416759 / atodd@appiancapitaladvisory.com

+44 (0)20 7004 0951 / info@appiancapitaladvisory.com

Sobre a Appian Capital Advisory Limited

A Appian Capital Advisory Ltd é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado focados no valor a longo prazo que investem em empresas dos setores dos metais, da mineração e de indústrias associadas.

A Appian é uma consultora de investimentos líder, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, e um historial de sucesso no apoio a empresas dos setores dos metais, da mineração e de indústrias associadas, ajudando-as a atingir os seus objetivos de desenvolvimento, com uma carteira operacional global com cerca de 8500 colaboradores.

A Appian conta com uma equipa global de cerca de 100 profissionais experientes na área do investimento, que combinam conhecimentos financeiros e técnicos, com escritórios em Londres, Abu Dhabi, Nova Iorque, Dubai, Belo Horizonte, São Paulo, Pequim, Hong Kong, Toronto, Lima e Perth.

Para mais informações, visite www.appiancapitaladvisory.com ou encontre-nos no LinkedIn, Instagram ou Twitter/X.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001176062)