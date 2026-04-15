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Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo

Rede D’Brescia aposta em rodízio completo e rótulos selecionados para o 21 de abril.

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Repórter
15/04/2026 14:31

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Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo
Feriado reúne carnes e vinhos em roteiros por São Paulo crédito: DINO

Com o feriado de Tiradentes se aproximando, São Paulo reforça seu papel como destino urbano para quem prefere fugir das estradas e aproveitar a cidade com mais tranquilidade. Nesse cenário, restaurantes com proposta completa costumam liderar a escolha de paulistanos e turistas.

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A rede D’Brescia Churrascaria se propõe a transformar o feriado em um programa gastronômico estruturado, seja em família ou entre amigos. São, no total, oito unidades: cinco na capital paulista (Faria Lima, Paraíso, Marginal Tietê, Morumbi e Vila Mariana), além de endereços em Guarulhos e no ABC Paulista, com casas em Santo André e São Bernardo do Campo.

O formato da marca segue o tradicional rodízio, com mais de 25 cortes de carne, acompanhado de buffet diversificado que inclui saladas, frutos do mar, pratos da culinária japonesa, panificação própria e cerca de 15 opções de sobremesas.

Nas unidades Faria Lima e São Bernardo do Campo, o conceito premium amplia a proposta: adegas com rótulos nacionais e internacionais, criando uma experiência que vai além do churrasco tradicional.

Em um feriado de cidade parcialmente esvaziada, casas com estrutura ampla, serviço contínuo e permanência confortável à mesa tendem a concentrar o fluxo de público. A D’Brescia aposta nesse movimento, combinando variedade, conveniência e celebração, fatores que vêm guiando o consumo no setor de alimentação em datas comemorativas.

Valores do rodízio, em abril, variam conforme a unidade. 

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