Expansão do Porto de Paranaguá aquece setor logístico

O Porto de Paranaguá, no Paraná, vive um momento de transformação com a expansão de sua infraestrutura e o aumento da capacidade de movimentação de cargas. Em 2025, o Ministério de Portos e Aeroportos firmou um acordo de investimento de mais de R$ 1,5 bilhão com o grupo chinês CMPort para ampliar o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). O projeto, que prevê a modernização das operações e o aumento da capacidade de armazenagem, deve consolidar o terminal como um dos mais estratégicos do país.



Reconhecido como o maior corredor de exportação de carne de frango do mundo, responsável por 49% de toda a produção brasileira embarcada, o Porto também passará por obras de aprofundamento do Canal da Galheta. O consórcio, formado pela brasileira FTS Participações Societárias S.A. e pelas empresas belgas Deme Concessions NV e Deme Dredging NV, prevê investimentos de R$ 1,23 bilhão nos próximos cinco anos.

Atualmente, as principais cargas movimentadas no terminal são soja em grãos, farelo de soja, milho, sal, açúcar, fertilizantes, congelados, derivados de petróleo, etanol e veículos. A principal mudança será o aumento do calado para 15,5 metros, permitindo a atracação de embarcações de maior porte e ampliando a competitividade internacional do terminal. De acordo com Guilherme Tomaz, sócio-fundador e diretor-executivo da GM Tendas Galpões, a expansão do terminal “deve impulsionar a procura por soluções de armazenagens mais eficientes, permitindo uma série de oportunidades de negócios para o setor, em especial para o setor de aluguel de galpões lonados”.

Neste cenário, os galpões de lona surgem como alternativa para ampliar áreas cobertas de forma rápida, flexível e com menor custo em comparação às estruturas tradicionais de alvenaria ou metálicas. O especialista afirma que, diferente dos galpões disponíveis no setor imobiliário, os contratos de locação dos galpões de lona podem ser feitos por qualquer período de tempo e de forma personalizada para atender ao tipo de demanda de cada cliente.



“Além da montagem extremamente rápida, sendo possível cobrir 2.000 metros quadrados em até cinco dias ou 5.000 metros quadrados em até dez dias, os galpões de lona são produzidos sob medida e de forma modular, o que permite ampliações ou reduções conforme a necessidade, localização e orçamento disponível”, acrescenta.

Tendências e perspectivas

O mercado de galpões de lona tem acompanhado o desempenho logístico e industrial do país, com perspectivas de crescimento nos próximos anos. Um levantamento da JLL aponta que o setor logístico registrou recorde de quase 3 milhões de metros quadrados de novo estoque em 2025, mantendo um nível elevado de atividade e o menor índice de vacância da série histórica, com taxa nacional em 7,7%.

“O mercado está dinâmico e com base de clientes bastante diversificada, atendendo desde a construção civil até o agronegócio, passando por indústrias químicas, têxteis, de papel e celulose, veículos e autopeças. No caso específico de Paranaguá, as locações de galpões lonados contratadas por períodos e medidas flexíveis devem ganhar força e ampliar uma tendência já em curso na região”, avalia Tomaz.

Para atender ao crescimento da demanda, a GM Tendas Galpões vem investindo de forma significativa no desenvolvimento de produtos, nos processos internos de produção, na qualificação constante dos colaboradores, na segurança das operações e na quantidade de galpões lonados disponível em estoque.

“Estamos bem capitalizados, com predominância de capital próprio, produzindo cada vez mais rápido e com mais qualidade. Isso nos permitirá atender não apenas às demandas de Paranaguá, mas muitas outras que surgirão nos próximos anos”, revela o executivo.

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Com os investimentos previstos e a modernização da infraestrutura, o Porto de Paranaguá deve se consolidar como um dos principais hubs logísticos do Brasil. “Por isso, já investimos na abertura de uma filial em Curitiba (PR) para atender com ainda mais agilidade as necessidades dos terminais de Paranaguá e região, além das demandas logísticas e industriais de todo o Estado do Paraná”, conclui.



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