Andersen Global lança a Andersen no Paquistão

A Andersen Global continua seu crescimento regional no sul da Ásia com a incorporação da Andersen no Paquistão, que se torna a mais recente empresa associada da organização global.

Após sua transição para a marca Andersen, a empresa — anteriormente conhecida como Saafin Global Consulting — oferece uma prática multidisciplinar que atende a clientes de diversos setores, incluindo manufatura, energia, serviços financeiros, telecomunicações, saúde, mercado imobiliário e private equity. Com sede em Islamabad, a Andersen no Paquistão oferece suporte integrado em serviços de tributação, consultoria corporativa e gestão de capital humano para organizações nacionais e internacionais.

“Nosso serviço é fundamentado na ética, orientado pela transparência e comprovado por um compromisso incansável com a precisão”, afirmou Rashid Ibrahim, sócio-gerente da Andersen no Paquistão. “A adoção da marca Andersen representa um marco importante para o nosso escritório. Ela reflete nosso compromisso em oferecer soluções práticas e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece nossa capacidade de apoiar clientes que lidam com complexidades regulatórias, transacionais e organizacionais em um ambiente cada vez mais global.”

“Essa adição reforça ainda mais a presença de nossas empresas associadas no Sul da Ásia e sustenta nosso crescimento contínuo em mercados emergentes”, afirmou Mark L. Vorsatz, chairman global e CEO da Andersen. “As capacidades multidisciplinares do escritório e o sólido conhecimento do mercado local ampliam nossa capacidade de oferecer serviços integrados a clientes que operam no Paquistão e além das fronteiras.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas associadas juridicamente distintas e independentes, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de todas as partes do mundo. Fundada em 2013 pela empresa norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50 mil profissionais e está presente em mais de mil locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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