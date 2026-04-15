O cenário de negócios no Brasil na última década consolidou a comunicação não apenas como ferramenta de divulgação, mas como um ativo financeiro estratégico para médias empresas. A agência Mali Content, especializada em estratégias multissetoriais, analisou a evolução dessa maturidade comunicacional, observando que a transição do modelo familiar ou regional para uma gestão profissional exige um alinhamento rigoroso entre a operação técnica e a construção da imagem institucional para garantir a sustentabilidade do crescimento.

De acordo com o estudo “Tendências na Comunicação Organizacional 2025”, realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), o investimento em reputação é hoje um dos pilares centrais para a retenção de talentos e a conquista da confiança de investidores. Este movimento é especialmente crítico para companhias que buscam ultrapassar a barreira dos R$ 100 milhões de faturamento e necessitam de governança sólida.

Liderança ética e o impacto no valuation

Neste processo de escala, a Mali Content observa que a transparência da liderança ganha relevância direta na percepção de mercado. Ao acompanhar indicadores de prestígio como a metodologia do ranking Merco Empresas e Líderes, que avalia anualmente a reputação corporativa no Brasil, nota-se que a liderança ética e a comunicação direta dos porta-vozes são critérios fundamentais para a manutenção da confiança de stakeholders. Na visão das especialistas da agência, esses ativos de imagem consolidam a credibilidade institucional, impactando o valor percebido das companhias no médio e longo prazo.

“O dono da média empresa busca pragmatismo. Ele precisa compreender como a comunicação ajuda a abrir novas frentes de mercado ou como um posicionamento sobre temas regulatórios evita perdas de market share”, analisa a jornalista e mestre em comunicação midiática Maira Escovar, sócia-diretora da agência Mali Content. Com trajetória no jornalismo econômico, Maira ressalta que o foco em soluções para desafios de gestão é o que garante a aprovação em critérios jornalísticos rigorosos.

O diferencial da proximidade na expansão

A necessidade de uma consultoria estratégica que entenda os ciclos econômicos brasileiros é reforçada por Liane Leonel, também sócia-diretora da Mali Content. Com foco em comunicação corporativa, ela destaca que a proximidade na operação é o diferencial para o empresário em estágio de expansão geográfica.

“O gestor busca interlocutores que compreendam os desafios da gestão de crises e da expansão. O repertório acumulado nos últimos 10 anos oferece a base necessária para que a comunicação suporte essa transição de modelo de negócio”, afirma Liane.

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A diretoria da MALI acredita que, para as médias empresas, o caminho da visibilidade passa pela curadoria de conteúdo. “Ao adotar uma postura informativa em vez de puramente publicitária, as organizações ocupam espaços de liderança de pensamento (thought leadership), facilitando parcerias estratégicas e consolidando sua presença em um mercado em constante transformação”, completa Maira.