Scoot, Qatar e Ryanair lideram o ranking global de emissões de companhias aéreas da Cirium em 2025
A Scoot, companhia aérea de baixo custo com sede em Singapura, conquistou o primeiro lugar na Análise Anual EmeraldSky 2025 da Cirium.A Qatar Airways, a Ryanair e a Turkish Airlines foram reconhecidas como as companhias aéreas globais mais eficientes quando classificadas por capacidade de assentos.Entre as líderes regionais estão a Frontier (dentro da América do Norte), a Wizz Air (Europa), a Virgin Atlantic (transatlântica), a Air Canada (transpacífica), a JetSmart (América Latina) e a Vietjet (Ásia).
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A empresa, que tem sede em Cingapura, foi nomeada a companhia aérea com maior eficiência em emissões do mundo na Análise Anual EmeraldSky 2025 da Cirium, assumindo a liderança da Wizz Air, que havia sido a vencedora no ano anterior. A Qatar Airways, a Ryanair e a Turkish Airlines foram reconhecidas como as três companhias aéreas globais mais eficientes em disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK).
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415685894/pt/
EmeraldSky Gold 2025: Awarded to the world’s top five most emissions-efficient airlines, based on CO? per available seat kilometre (ASK).
O ranking de liderança do setor da Cirium é baseado nas emissões de CO? por ASK disponível entre as 100 maiores companhias aéreas do mundo. Sua metodologia é certificada de forma independente pela PwC, de acordo com a ISAE 3000. As companhias aéreas são agrupadas nos níveis Ouro, Prata e Bronze de acordo com seu desempenho global, abrangendo as 15 principais companhias, bem como as principais empresas regionais e de rotas.
“O desempenho das emissões das companhias aéreas depende de decisões que elas próprias podem controlar — escolhas de frota, configuração de assentos e a forma como as aeronaves são utilizadas nas rotas”, disse Jeremy Bowen, CEO da Cirium. “As companhias aéreas no topo desses rankings acertaram nesses fundamentos, e isso fica evidente. Maior eficiência em emissões e menores custos com combustível andam de mãos dadas.”
A Scoot é a primeira companhia aérea do Sudeste Asiático a liderar o ranking global de eficiência de emissões. Sua densidade média de 242 lugares por aeronave, combinada com voos de média distância mais longos, a colocou no topo da tabela neste ano. Esses resultados reforçam uma tendência consistente em todo o setor. As companhias aéreas que operam frotas mais novas e com maior densidade de assentos continuam superando seus concorrentes em termos de eficiência de emissões. As companhias de baixo custo dominam o topo da tabela. A Wizz Air ficou em segundo lugar (após ter ficado em primeiro em 2024), seguida pela TUI Airways, Air Europa e Frontier Airlines. As cinco companhias aéreas figuraram entre as cinco primeiras no mundo e conquistaram o estatuto Ouro. Cada uma delas possui frotas de aeronaves mais novas do que as de seus concorrentes.
Veja o relatório completo aqui: https://reports.cirium.com/cirium-flight-emissions-review_2025
Classificação
Companhia aérea
País de origem
CO? por passageiro por ASK (g)
Emissões de CO2 (mt)
Voos por ano (milhares)
Idade da frota (anos)
Distância média (km)
1
Scoot
Singapura
51
2,0
65
6,7
2.157
2
Wizz Air
Hungria
52,9
6,2
335
4,7
1.547
3
TUI Airways
Reino Unido
53,6
2,2
66
9,7
2.862
4
Air Europa
Espanha
53,9
2,1
69
10
2.023
5
Frontier Airlines
EUA
54,1
3,5
208
4,8
1.470
6
TUIfly
Alemanha
54,4
1,6
58
10,6
2.475
7
Virgin Atlantic
Reino Unido
54,5
2,8
27
6,8
6.566
8
AirAsia X
Malásia
54,8
1,6
20
14
4.177
9
Pegasus
Turquia
55,9
3,8
233
5
1.372
10
Jetstar
Austrália
56
3,7
183
11,1
1.623
11
Condor
Alemanha
56,15
2,29
55
11,2
2.883
12
Spirit Airlines
EUA
56,77
3,78
217
6,4
1.535
13
Iberia
Espanha
57,03
4,47
100
11,5
2.831
14
Volaris
México
57,33
3,10
180
7,5
1.532
15
IndiGo
Índia
57,36
9,84
796
4,2
1.082
*Ouro: Classificações 1-5 | Prata: Classificações 6-10 | Bronze: Classificações 11-15. Para a lista completa das 20 companhias aéreas, consulte o relatório.
A Wizz Air continua entre as companhias aéreas de melhor desempenho, com uma frota cuja idade média é inferior a cinco anos, semelhanteàde outras empresas de destaque, como a Frontier Airlines e a IndiGo.
Em contraste, as operadoras de voos de longa distância têm reduzido essa diferença principalmente por meio da renovação de suas frotas, retirando de operação aeronaves mais antigas e menos eficientes em termos de consumo de combustível. Companhias como a Virgin Atlantic demonstram que aeronaves widebody mais novas e com maior capacidade de carga podem oferecer um desempenho competitivo em termos de emissões, mesmo em rotas de longa distância.
Principais companhias aéreas por disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK)
A tabela a seguir apresenta as três companhias aéreas globais mais eficientes, classificadas por disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK). As dez principais companhias aéreas globais classificadas por ASK estão listadas no relatório completo.
Classificação
Companhia aérea
País de origem
CO2 por passageiro por ASK (g)
Emissões de CO? (mt)
Voos por ano (milhares)
Idade da frota (anos)
Distância média (km)
1
Qatar Airways
Qatar
60,0
15,4
198
10,2
4.221
2
Ryanair
Irlanda
62,7
17,4
1148
10,1
1.264
3
Turkish Airlines
Turquia
64,2
15,8
428
9,7
2.332
Rankings regionais e principais rankings intrarregionais
A tabela a seguir apresenta os rankings regionais e dos corredores de maior tráfego: o transatlântico e o transpacífico. Em todas as regiões, as companhias aéreas com frotas mais novas e maior densidade de assentos seguem liderando seus respectivos mercados. Os resultados de cada região revelam uma história própriaàmedida que os parâmetros de comparação variam.
Classificação
Companhia aérea
País de origem
CO? por passageiro por ASK (g)
Emissões de CO? (mt)
Voos (milhares)
Idade da frota (anos)
Distância média (km)
Intra-América do Norte
1
Frontier Airlines
EUA
54,5
3,0
185
4,8
1.402
2
Spirit Airlines
EUA
57,4
3,1
185
6,5
1.463
3
WestJet
Canadá
67,0
2,4
175
11,5
1.348
Europa
1
Wizz Air
Hungria
53,1
3,9
222
4,6
1.462
2
Jet2
Reino Unido
57,9
2,8
110
13,6
2.206
3
Transavia
Países Baixos
59,9
2,0
116
10,5
1.491
Sudeste Asiático
1
VietJet Air
Vietnã
64,5
1,4
107
8,2
941
2
Singapore Airlines
Singapura
66,7
0,90
45
5,9
1.181
3
Lion Air
Indonésia
67,1
1,1
90,0
13,3
828
América Latina
1
JetSmart
Chile
57,9
1,1
92,0
3,1
1.033
2
Volaris
México
58,8
2,0
137
7,6
1.297
3
VivaAerobus
México
61,4
2,1
157
9,1
1.069
Transatlântico
1
Virgin Atlantic
Reino Unido
53,7
1,8
16,9
6,5
6.759
2
Air Canada
Canadá
54,9
2,7
24,4
14,4
6.108
3
Aer Lingus
Irlanda
56,2
1,2
15,1
9,0
5.793
Transpacífico
1
Air Canada
Canadá
56,2
1,6
8,9
10,2
10.178
2
Delta Air Lines
EUA
57,5
1,9
11,3
6,1
9.945
3
Cathay Pacific
China
59,8
2,5
10,8
9,0
11.933
Companhias aéreas reduzem a desigualdade ao crescerem a capacidade sem aumentarem as emissões.
A análise da Cirium para 2025 mostra se as companhias aéreas estão aumentando a capacidade mais rapidamente do que as emissões. A tabela a seguir classifica as rotas individuais de acordo com as maiores reduções anuais de CO? por ASK e identifica a transição específica de aeronaves que impulsionou cada resultado. Para se qualificarem, as rotas devem ter operado pelo menos 300 viagens de ida e volta no ano.
Essa métrica destaca as companhias aéreas que estão fazendo progressos mensuráveis, e não apenas aquelas que já operam frotas eficientes. A Korean Air registrou as maiores melhorias em rotas de longa distância no mundo, impulsionadas pela transição para aeronaves de última geração em importantes rotas transpacíficas.
Classificação
Rota
Companhia aérea
Melhoria ano a ano em CO?/ASK
CO?/ASK 2025 (g)
Transição da frota
Média de assentos
Distância da rota (km)
1
ICN – SEA
Korean Air
-27,4%
53,6
777-300ERs → 787-9/10s
308
8.376
2
ICN – HNL
Korean Air
-22,4%
52,3
747-8s & 777-300ERs → 787-10s
327
7.354
3
JFK – DEL
American Airlines
-20,4%
59,8
777-300ERs → 787-9s
285
11.756
4
KEF – SEA
Icelandair
-20,3%
57,9
757-200s → A321neos
186
5.810
5
JFK – GRU
American Airlines
-19,3%
51,5
777-200ERs → 787-9s
284
7.663
6
LHR – HKG
British Airways
-18,1%
64,3
Família 777/787 → A350-1000s
303
9.631
7
BOS – LHR
Delta Air Lines
-17,0%
60,0
A330-200s → A330-900neos
268
5.241
8
MSP – LHR
Delta Air Lines
-16,9%
57,2
A330-200s → A330-900neos
281
6.443
9
MUC – BOM
Lufthansa
-16,4%
55,5
A340-600s → A350-900neos
293
6.312
10
HKG – CDG
Cathay Pacific
-16,4%
62,8
777-300ERs → A350-900neos
287
9.590
“Os dados em nível de rota contam uma história clara”, disse Bowen. “Quando as companhias aéreas substituem aeronaves widebody mais antigas por aeronaves de nova geração, as emissões por assento-quilômetro podem cair até 27% nessa rota em um período de um ano. Isso não é teórico — estamos medindo isso em rotas reais, com dados operacionais reais.”
Sobre o Relatório Anual EmeraldSky
Em sua segunda edição, o Relatório Anual EmeraldSky da Cirium avalia a intensidade das emissões de CO? por disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK) das companhias aéreas, com base na análise das 100 maiores companhias aéreas de passageiros regulares do mundo.
A edição de 2025 também acompanha o progresso ano a ano, avaliando se as companhias aéreas estão aumentando sua capacidade mais rapidamente do que as emissões. Sua metodologia utiliza dados operacionais de voo e é certificada de forma independente pela PwC, segundo a norma ISAE 3000. A EmeraldSky também é credenciada pelo Rocky Mountain Institute como fornecedora qualificada de dados de emissões de voo segundo as Diretrizes Pegasus, a primeira estrutura financeira alinhada às metas climáticas para a aviação.
Sobre a Cirium
A Cirium é a empresa líder mundial em análises de aviação. Ela fornece informações que orientam a tomada de decisões para companhias aéreas, aeroportos, agências de viagem, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras. A empresa oferece informações, análises e dados essenciais e oportunos, incluindo horários de voos, tendências globais de frotas e aeronaves, e o desempenho operacional, ambiental e financeiro das empresas do setor. A Cirium integra a LexisNexis Risk Solutions, unidade de negócios da RELX que fornece análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York (símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX).
Para obter mais informações, acesse cirium.com ou siga a Cirium no LinkedIn.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260415685894/pt/
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Fonte: BUSINESS WIRE