Scoot, Qatar e Ryanair lideram o ranking global de emissões de companhias aéreas da Cirium em 2025

A empresa, que tem sede em Cingapura, foi nomeada a companhia aérea com maior eficiência em emissões do mundo na Análise Anual EmeraldSky 2025 da Cirium, assumindo a liderança da Wizz Air, que havia sido a vencedora no ano anterior. A Qatar Airways, a Ryanair e a Turkish Airlines foram reconhecidas como as três companhias aéreas globais mais eficientes em disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415685894/pt/

EmeraldSky Gold 2025: Awarded to the world’s top five most emissions-efficient airlines, based on CO? per available seat kilometre (ASK).

O ranking de liderança do setor da Cirium é baseado nas emissões de CO? por ASK disponível entre as 100 maiores companhias aéreas do mundo. Sua metodologia é certificada de forma independente pela PwC, de acordo com a ISAE 3000. As companhias aéreas são agrupadas nos níveis Ouro, Prata e Bronze de acordo com seu desempenho global, abrangendo as 15 principais companhias, bem como as principais empresas regionais e de rotas.

“O desempenho das emissões das companhias aéreas depende de decisões que elas próprias podem controlar — escolhas de frota, configuração de assentos e a forma como as aeronaves são utilizadas nas rotas”, disse Jeremy Bowen, CEO da Cirium. “As companhias aéreas no topo desses rankings acertaram nesses fundamentos, e isso fica evidente. Maior eficiência em emissões e menores custos com combustível andam de mãos dadas.”

A Scoot é a primeira companhia aérea do Sudeste Asiático a liderar o ranking global de eficiência de emissões. Sua densidade média de 242 lugares por aeronave, combinada com voos de média distância mais longos, a colocou no topo da tabela neste ano. Esses resultados reforçam uma tendência consistente em todo o setor. As companhias aéreas que operam frotas mais novas e com maior densidade de assentos continuam superando seus concorrentes em termos de eficiência de emissões. As companhias de baixo custo dominam o topo da tabela. A Wizz Air ficou em segundo lugar (após ter ficado em primeiro em 2024), seguida pela TUI Airways, Air Europa e Frontier Airlines. As cinco companhias aéreas figuraram entre as cinco primeiras no mundo e conquistaram o estatuto Ouro. Cada uma delas possui frotas de aeronaves mais novas do que as de seus concorrentes.

Veja o relatório completo aqui: https://reports.cirium.com/cirium-flight-emissions-review_2025

Classificação Companhia aérea País de origem CO? por passageiro por ASK (g) Emissões de CO2 (mt) Voos por ano (milhares) Idade da frota (anos) Distância média (km) 1 Scoot Singapura 51 2,0 65 6,7 2.157 2 Wizz Air Hungria 52,9 6,2 335 4,7 1.547 3 TUI Airways Reino Unido 53,6 2,2 66 9,7 2.862 4 Air Europa Espanha 53,9 2,1 69 10 2.023 5 Frontier Airlines EUA 54,1 3,5 208 4,8 1.470 6 TUIfly Alemanha 54,4 1,6 58 10,6 2.475 7 Virgin Atlantic Reino Unido 54,5 2,8 27 6,8 6.566 8 AirAsia X Malásia 54,8 1,6 20 14 4.177 9 Pegasus Turquia 55,9 3,8 233 5 1.372 10 Jetstar Austrália 56 3,7 183 11,1 1.623 11 Condor Alemanha 56,15 2,29 55 11,2 2.883 12 Spirit Airlines EUA 56,77 3,78 217 6,4 1.535 13 Iberia Espanha 57,03 4,47 100 11,5 2.831 14 Volaris México 57,33 3,10 180 7,5 1.532 15 IndiGo Índia 57,36 9,84 796 4,2 1.082 *Ouro: Classificações 1-5 | Prata: Classificações 6-10 | Bronze: Classificações 11-15. Para a lista completa das 20 companhias aéreas, consulte o relatório.

A Wizz Air continua entre as companhias aéreas de melhor desempenho, com uma frota cuja idade média é inferior a cinco anos, semelhanteàde outras empresas de destaque, como a Frontier Airlines e a IndiGo.

Em contraste, as operadoras de voos de longa distância têm reduzido essa diferença principalmente por meio da renovação de suas frotas, retirando de operação aeronaves mais antigas e menos eficientes em termos de consumo de combustível. Companhias como a Virgin Atlantic demonstram que aeronaves widebody mais novas e com maior capacidade de carga podem oferecer um desempenho competitivo em termos de emissões, mesmo em rotas de longa distância.

Principais companhias aéreas por disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK)

A tabela a seguir apresenta as três companhias aéreas globais mais eficientes, classificadas por disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK). As dez principais companhias aéreas globais classificadas por ASK estão listadas no relatório completo.

Classificação Companhia aérea País de origem CO2 por passageiro por ASK (g) Emissões de CO? (mt) Voos por ano (milhares) Idade da frota (anos) Distância média (km) 1 Qatar Airways Qatar 60,0 15,4 198 10,2 4.221 2 Ryanair Irlanda 62,7 17,4 1148 10,1 1.264 3 Turkish Airlines Turquia 64,2 15,8 428 9,7 2.332

Rankings regionais e principais rankings intrarregionais

A tabela a seguir apresenta os rankings regionais e dos corredores de maior tráfego: o transatlântico e o transpacífico. Em todas as regiões, as companhias aéreas com frotas mais novas e maior densidade de assentos seguem liderando seus respectivos mercados. Os resultados de cada região revelam uma história própriaàmedida que os parâmetros de comparação variam.

Classificação Companhia aérea País de origem CO? por passageiro por ASK (g) Emissões de CO? (mt) Voos (milhares) Idade da frota (anos) Distância média (km) Intra-América do Norte 1 Frontier Airlines EUA 54,5 3,0 185 4,8 1.402 2 Spirit Airlines EUA 57,4 3,1 185 6,5 1.463 3 WestJet Canadá 67,0 2,4 175 11,5 1.348 Europa 1 Wizz Air Hungria 53,1 3,9 222 4,6 1.462 2 Jet2 Reino Unido 57,9 2,8 110 13,6 2.206 3 Transavia Países Baixos 59,9 2,0 116 10,5 1.491 Sudeste Asiático 1 VietJet Air Vietnã 64,5 1,4 107 8,2 941 2 Singapore Airlines Singapura 66,7 0,90 45 5,9 1.181 3 Lion Air Indonésia 67,1 1,1 90,0 13,3 828 América Latina 1 JetSmart Chile 57,9 1,1 92,0 3,1 1.033 2 Volaris México 58,8 2,0 137 7,6 1.297 3 VivaAerobus México 61,4 2,1 157 9,1 1.069 Transatlântico 1 Virgin Atlantic Reino Unido 53,7 1,8 16,9 6,5 6.759 2 Air Canada Canadá 54,9 2,7 24,4 14,4 6.108 3 Aer Lingus Irlanda 56,2 1,2 15,1 9,0 5.793 Transpacífico 1 Air Canada Canadá 56,2 1,6 8,9 10,2 10.178 2 Delta Air Lines EUA 57,5 1,9 11,3 6,1 9.945 3 Cathay Pacific China 59,8 2,5 10,8 9,0 11.933

Companhias aéreas reduzem a desigualdade ao crescerem a capacidade sem aumentarem as emissões.

A análise da Cirium para 2025 mostra se as companhias aéreas estão aumentando a capacidade mais rapidamente do que as emissões. A tabela a seguir classifica as rotas individuais de acordo com as maiores reduções anuais de CO? por ASK e identifica a transição específica de aeronaves que impulsionou cada resultado. Para se qualificarem, as rotas devem ter operado pelo menos 300 viagens de ida e volta no ano.

Essa métrica destaca as companhias aéreas que estão fazendo progressos mensuráveis, e não apenas aquelas que já operam frotas eficientes. A Korean Air registrou as maiores melhorias em rotas de longa distância no mundo, impulsionadas pela transição para aeronaves de última geração em importantes rotas transpacíficas.

Classificação Rota Companhia aérea Melhoria ano a ano em CO?/ASK CO?/ASK 2025 (g) Transição da frota Média de assentos Distância da rota (km) 1 ICN – SEA Korean Air -27,4% 53,6 777-300ERs → 787-9/10s 308 8.376 2 ICN – HNL Korean Air -22,4% 52,3 747-8s & 777-300ERs → 787-10s 327 7.354 3 JFK – DEL American Airlines -20,4% 59,8 777-300ERs → 787-9s 285 11.756 4 KEF – SEA Icelandair -20,3% 57,9 757-200s → A321neos 186 5.810 5 JFK – GRU American Airlines -19,3% 51,5 777-200ERs → 787-9s 284 7.663 6 LHR – HKG British Airways -18,1% 64,3 Família 777/787 → A350-1000s 303 9.631 7 BOS – LHR Delta Air Lines -17,0% 60,0 A330-200s → A330-900neos 268 5.241 8 MSP – LHR Delta Air Lines -16,9% 57,2 A330-200s → A330-900neos 281 6.443 9 MUC – BOM Lufthansa -16,4% 55,5 A340-600s → A350-900neos 293 6.312 10 HKG – CDG Cathay Pacific -16,4% 62,8 777-300ERs → A350-900neos 287 9.590

“Os dados em nível de rota contam uma história clara”, disse Bowen. “Quando as companhias aéreas substituem aeronaves widebody mais antigas por aeronaves de nova geração, as emissões por assento-quilômetro podem cair até 27% nessa rota em um período de um ano. Isso não é teórico — estamos medindo isso em rotas reais, com dados operacionais reais.”

Sobre o Relatório Anual EmeraldSky

Em sua segunda edição, o Relatório Anual EmeraldSky da Cirium avalia a intensidade das emissões de CO? por disponibilidade de assentos-quilômetro (ASK) das companhias aéreas, com base na análise das 100 maiores companhias aéreas de passageiros regulares do mundo.

A edição de 2025 também acompanha o progresso ano a ano, avaliando se as companhias aéreas estão aumentando sua capacidade mais rapidamente do que as emissões. Sua metodologia utiliza dados operacionais de voo e é certificada de forma independente pela PwC, segundo a norma ISAE 3000. A EmeraldSky também é credenciada pelo Rocky Mountain Institute como fornecedora qualificada de dados de emissões de voo segundo as Diretrizes Pegasus, a primeira estrutura financeira alinhada às metas climáticas para a aviação.

Sobre a Cirium

A Cirium é a empresa líder mundial em análises de aviação. Ela fornece informações que orientam a tomada de decisões para companhias aéreas, aeroportos, agências de viagem, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras. A empresa oferece informações, análises e dados essenciais e oportunos, incluindo horários de voos, tendências globais de frotas e aeronaves, e o desempenho operacional, ambiental e financeiro das empresas do setor. A Cirium integra a LexisNexis Risk Solutions, unidade de negócios da RELX que fornece análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York (símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX).

Para obter mais informações, acesse cirium.com ou siga a Cirium no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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