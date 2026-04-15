Investimento em áreas de lazer valoriza o condomínio

A criação de áreas de lazer em condomínios acompanha uma tendência mais ampla de valorização do mercado imobiliário brasileiro e, de certa forma, está cada vez mais no gosto do público que procura um imóvel. Ao menos é o que indica um levantamento realizado pelo QuintoAndar, plataforma digital de moradia, em parceria com o instituto Offerwise.

De acordo com as informações, 28,4% passaram a dar mais importância para a área verde ao entorno do imóvel e 25% a áreas de lazer em casa. Dos entrevistados, mais de 11% ainda confessaram que até chegaram a realizar reformas em seus lares.

“Condomínios que investem em melhorias tendem a alcançar maior valorização. O comprador não avalia apenas a unidade, mas o conjunto. Estruturas mais completas posicionam o empreendimento em um patamar superior de mercado”, afirma o administrador de empresas e CEO da LLZ Garantidora, Zener Costa.

Mais do que um conjunto de comodidades, áreas como academia, salão de festas, espaço gourmet e ambientes de convivência ampliam a atratividade do empreendimento. No entanto, o impacto mais relevante está no potencial de valorização patrimonial.

A decisão de investir, contudo, exige planejamento financeiro rigoroso. Na prática, a maioria dos condomínios opera com orçamento ajustado, direcionado à manutenção básica, como pagamento de funcionários, água, energia e demais despesas correntes. O fundo de reserva, quando existente, costuma ser limitado e voltado a emergências, o que restringe a capacidade de melhorias estruturais.

Nesse contexto, mecanismos financeiros passam a viabilizar projetos que, de outra forma, ficariam inviáveis no curto prazo. “A previsibilidade de caixa é essencial para a gestão condominial. O síndico precisa garantir o funcionamento regular do condomínio antes de pensar em expansão ou melhorias. Existem alternativas no mercado, como linhas de crédito específicas, que permitem diluir investimentos e viabilizar obras sem comprometer o orçamento mensal”, explica Zener.

Por fim, o CEO reforça que o investimento em lazer deve ser encarado de forma estratégica. “Além de garantir a diversão de condôminos e visitantes, um espaço bem estruturado pode gerar retorno indireto, seja pela valorização do imóvel, seja pela maior atratividade do condomínio”, finaliza.

Sobre a LLZ

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A LLZ é uma garantidora de condomínios do Brasil. São especialistas em oferecer proteção contra inadimplência, promovendo previsibilidade no fluxo de caixa e mais tranquilidade para a gestão condominial. A LLZ emite, todos os meses, uma apólice de seguros no valor mensal da receita do seu condomínio, via BTG Seguros. A sede está em Belo Horizonte, com escritório estratégico na Faria Lima, em São Paulo. No restante do país, o atendimento é feito por executivos comerciais em todas as regiões e por agentes digitais nos estados sem presença física. Assim, procuram garantir suporte eficiente e personalizado em todo o território nacional.