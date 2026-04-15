Agência Nagase amplia atuação em tráfego pago no Brasil

A Agência Nagase comunicou a expansão de suas operações no mercado brasileiro, impulsionada pelo aumento da procura por estratégias de tráfego pago e soluções focadas em performance em diversos setores da economia. O avanço da digitalização no país tem levado empresas a adotarem estratégias mais estruturadas de aquisição de clientes. De acordo com dados do estudo Digital AdSpend 2025, realizado pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar IBOPE Media, os investimentos em publicidade digital no Brasil atingiram R$ 37,9 bilhões em 2024, representando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

Esse cenário reforça a relevância do tráfego pago como ferramenta estratégica para empresas que buscam crescimento previsível e geração de demanda qualificada. Desde 2020, o investimento em mídia digital no país acumulou crescimento de aproximadamente 60%, evidenciando a consolidação do ambiente online como um dos principais canais de aquisição.

Diante desse movimento, a Agência Nagase passou a registrar aumento na procura por campanhas focadas em geração de leads qualificados e otimização de investimentos. A empresa atua com planejamento estratégico, análise de comportamento e estruturação de funis de conversão, buscando maior eficiência nas campanhas digitais.

Segundo William Nagase, CEO da Agência Nagase e especialista em performance digital, o mercado brasileiro atravessa uma fase de maior maturidade. “As empresas estão mais conscientes de que não basta investir em anúncios. É necessário entender o comportamento do consumidor, trabalhar com dados e estruturar campanhas com foco em resultado”, afirma. “Hoje, o diferencial está na capacidade de interpretar dados e transformar isso em estratégia prática. Quem domina isso consegue escalar com previsibilidade”, complementa o executivo.

Além do crescimento do investimento, o comportamento do consumidor também vem passando por mudanças relevantes. Segundo o mesmo estudo (Digital AdSpend 2025), a internet já se consolidou como uma das principais fontes de informação para consumidores brasileiros, reforçando o papel do digital em toda a jornada de compra.

A Agência Nagase destaca que esse novo cenário exige campanhas mais técnicas e segmentadas. A empresa tem investido na ampliação de sua equipe, com profissionais de Planejamento Digital, Criação, Gestão de Tráfego Pago e coordenação estratégica, além de implementar metodologias baseadas em análise de intenção, clusters de comportamento e testes contínuos para identificar usuários com maior probabilidade de conversão.

Essas estratégias são aplicadas em projetos voltados para diferentes setores, incluindo os segmentos imobiliário, automotivo e de serviços.

Outro ponto observado pela agência é o aumento da competitividade nos canais digitais. Com mais empresas anunciando simultaneamente, a eficiência das campanhas depende diretamente da qualidade da segmentação e da gestão de mídia. Nesse contexto, o papel do gestor de tráfego pago torna-se estratégico para garantir melhor aproveitamento do orçamento e geração de resultados consistentes.

A Agência de Tráfego Pago Nagase também ressalta a importância da integração entre marketing e operação comercial. Segundo a empresa, campanhas bem estruturadas precisam estar alinhadas com processos de atendimento e conversão para que o potencial dos leads gerados seja aproveitado ao máximo.

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Com a expansão das operações, a Agência Nagase reforça seu posicionamento como especialista em tráfego pago no Brasil, atuando com foco em dados, performance e previsibilidade. A empresa segue investindo em tecnologia, inteligência de mercado e aprimoramento de suas metodologias para atender à crescente demanda por soluções digitais mais eficientes.