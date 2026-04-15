Todos Pela Natação: Só para Elas tem apoio da Yakult

O projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas/SP é uma iniciativa dedicada ao incentivo, à inclusão e ao fortalecimento da participação feminina na natação brasileira. Por meio desta ação, que faz parte das atividades do Instituto Todos Pelo Esporte, serão oferecidas aulas gratuitas de natação para 200 meninas na cidade de São Paulo. O lançamento oficial do programa será dia 18 de abril, às 10h, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

No dia do evento, as alunas receberão o kit completo de uniforme, composto por camiseta, bermuda, maiô, touca e óculos. O projeto tem patrocínio institucional da Yakult do Brasil e apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). A filial brasileira da Yakult também é patrocinadora oficial da CBDA desde 2022.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, acentua que o apoio para este projeto ligado à natação reforça o compromisso da multinacional com a modalidade e com o esporte de forma geral. “Acreditamos fortemente que o esporte ajuda a transformar a vida das pessoas, propiciando muitos benefícios às crianças e aos jovens. Por meio do esporte, é possível criar disciplina, empatia e respeito ao próximo, além de responsabilidades no presente e no futuro”, acrescenta.

De acordo com o superintendente executivo do Instituto Todos Pelo Esporte, Alessandro Serrato, o projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas/SP representa uma oportunidade transformadora para crianças em situação de vulnerabilidade social. “Nosso objetivo é garantir acesso ao esporte de qualidade para meninas que, muitas vezes, não teriam essa oportunidade. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento e mudança de perspectiva de vida”, afirma.

Além de incentivar a prática esportiva, o projeto visa promover o desenvolvimento físico e social das participantes. “Este será o segundo maior núcleo do Instituto, que já atende 300 crianças em Vitória, no Espírito Santo, com um projeto semelhante”, informa o superintendente.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo.



Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

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Sobre o Instituto Todos Pelo Esporte



O Instituto é uma associação sem fins lucrativos que foi estabelecida em 2013, dedicada à promoção do esporte como ferramenta de inclusão social, educação e desenvolvimento humano. Desde sua fundação, atua com projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, utilizando modalidades esportivas como meio de transformação. Tem como principal objetivo oferecer a prática esportiva para crianças e adolescentes, mostrando sua importância para o convívio social, a educação, a saúde, o bem-estar e a competição.