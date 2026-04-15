UTIs do Mater Dei conquistam selos Top Performer e Eficiente

As Unidades de Terapia Intensiva do Mater Dei em Uberlândia celebram uma conquista histórica: o duplo reconhecimento com os selos UTI Top Performer e UTI Eficiente, concedidos pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Existem critérios específicos para UTIs gerais e UTIs cardiológicas. Este é o terceiro ano em que o Mater Dei Santa Genoveva é reconhecido na categoria de UTI cardiológica, assim como é o terceiro ano consecutivo em que a UTI geral do Mater Dei Santa Clara é certificada. São reconhecimentos oficiais ao trabalho e à excelência no cuidado intensivo.

Certificações independentes

A certificação concedida pela Epimed/AMIB é baseada em uma análise criteriosa de indicadores clínicos e assistenciais. Entre os principais parâmetros avaliados estão a Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) e a Taxa de Utilização de Recursos Padronizada (TURP), que consideram o perfil dos pacientes e a eficiência no uso de recursos durante a internação.

A TURP no sistema Epimed é um indicador de desempenho de UTIs que mede a eficiência no uso de recursos. Ela compara os dias de internação observados com os esperados (ajustados pela gravidade) e permite identificar se a unidade é eficiente.

Transparência que comprova

“Os dados são coletados diretamente do sistema, sem possibilidade de manipulação. Isso garante total transparência no processo de avaliação”, explica o médico cardiologista intensivista, Dr. Marcos Gonçalves, coordenador do Mater Dei Santa Genoveva.

Segundo ele, UTIs com indicadores abaixo do percentil 33 são classificadas como Top Performer, destacando-se entre as melhores do país. Já aquelas com desempenho entre os percentis 33 e 50 recebem o selo de eficiência.

“É a terceira vez que o Mater Dei conquista a certificação tanto na UTI cardiológica quanto na UTI geral. Isso representa a consolidação de um trabalho estruturado e consistente ao longo do tempo”, reforça o Dr. Marcos.

Além dos selos de desempenho, a unidade também recebe, anualmente, o reconhecimento pela qualidade no registro de dados — um indicativo da precisão e da confiabilidade das informações assistenciais.

Trabalho em equipe que salva vidas

Por trás dos números, existe um trabalho essencialmente humano e coletivo. A conquista reflete a atuação integrada de uma equipe multiprofissional, formada por médicos, enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos e profissionais de apoio.

Uma das medidas tomadas pela unidade foi a rotina de alinhamento entre as equipes, com encontros diários, como o “Bom Dia UTI”, momento em que cada caso é discutido de forma conjunta.

“Nesses encontros, definimos metas diárias para cada paciente, alinhando condutas, exames e perspectivas de alta. A atuação multidisciplinar é fundamental para o sucesso do tratamento”, destaca o gestor.

Cultura de qualidade e melhoria contínua

Na unidade do Mater Dei Santa Clara, também reconhecida com o selo, o foco em qualidade e segurança do paciente tem sido determinante para os resultados alcançados.

De acordo com a médica intensivista Fernanda Rosa Plácido, recém-integrada à coordenação da equipe do Mater Dei Santa Clara, a revisão e otimização de protocolos assistenciais — especialmente em casos de AVC e dor torácica — contribuem para uma abordagem mais ágil desde o pronto-socorro até a UTI.

“A cultura de qualidade e o monitoramento contínuo de indicadores na UTI Mater Dei Santa Clara baseiam-se em um conjunto de comportamentos voltados à segurança do paciente, com o objetivo de prevenir danos e aprimorar a eficiência do atendimento em equipe, promovendo qualidade assistencial e melhores desfechos. Trata-se de uma prática diária, que envolve toda a equipe e contribui para a redução do tempo de internação. Com menor permanência hospitalar e a adoção de práticas mais eficientes no cuidado, observam-se melhores resultados clínicos e maior satisfação dos pacientes, refletidos nos indicadores apresentados pelo Epimed e na conquista do selo UTI Top Performance”, explica a médica, reconhecendo a excelência do trabalho que vem sendo realizado.

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Independentemente de ser um reconhecimento institucional, os selos UTI Top Performer e UTI Eficiente afiançam qualidade e impactam diretamente quem mais importa: os pacientes e suas famílias.