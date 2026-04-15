Empresas brasileiras adotam ServiceNow para fluxos de trabalho com inteligência artificial

Um número crescente de organizações no Brasil está utilizando a plataforma de fluxo de trabalho ServiceNow como um hub empresarial habilitado por IA para unificar processos, melhorar a eficiência e fortalecer a conformidade, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® ServiceNow Ecosystem Partners 2026 para o Brasil revela que as organizações estão migrando de iniciativas digitais fragmentadas para ambientes integrados baseados no ServiceNow, que reúnem dados, fluxos de trabalho e automação, possibilitando decisões em tempo real e desempenho operacional consistente em todas as funções de negócios.

“As empresas brasileiras estão redefinindo seus modelos operacionais em torno do ServiceNow para capturar todo o potencial do maior controle e transparência proporcionados pela plataforma”, disse Bill Huber, sócio da ISG, Digital Platforms and Solutions. “Ao trabalharem com o ServiceNow e seus parceiros de ecossistema, elas estão entrando na era da gestão de serviços baseada em IA e obtendo benefícios comerciais mensuráveis.”

Organizações no Brasil estão adotando o ServiceNow em busca de tomada de decisões em tempo real e previsibilidade operacional. A plataforma permite que as empresas superem a compartimentalização das funções de front-office e back-office, melhorando a rastreabilidade e a consistência entre os processos. Para empresas em setores altamente regulamentados, estabelecer arquiteturas seguras e em conformidade com as normas, suportadas por infraestrutura local, é uma prioridade nessa transição. Elas trabalham para alinhar um desempenho operacional superior com a capacidade de atender às crescentes exigências regulatórias.

As empresas brasileiras que utilizam o ServiceNow estão expandindo a automação para diversas funções de negócios, migrando de ferramentas específicas para cada serviço para a orquestração de processos de ponta a ponta. Essa mudança abrange funções como recursos humanos, finanças, atendimento ao cliente e operações da supply chain. Novas implementações da plataforma e iniciativas complexas de integração que incorporam IA estão possibilitando ganhos mensuráveis ??de produtividade e um alinhamento mais forte entre as unidades de negócios.

Empresas no Brasil estão implementando IA generativa e IA agêntica em escala corporativa para fomentar fluxos de trabalho nos quais os sistemas analisam o contexto, recomendam ações e executam processos de forma autônoma dentro de estruturas de governança. Essa evolução permite ciclos de decisão mais rápidos, redução da intervenção manual e maior resiliência operacional. As empresas também estão lidando com a escassez de talentos incorporando automação inteligente às operações diárias. À medida que a adoção da IA ??se expande, as organizações estão implementando ferramentas no ServiceNow para garantir a transparência das decisões automatizadas e definir claramente as responsabilidades entre humanos e agentes de IA, afirma a ISG.

“As empresas no Brasil estão passando da experimentação com IA para a adoção estruturada de IA incorporada aos fluxos de trabalho corporativos”, disse Sonia Maria Castral, autora principal do relatório. “Os parceiros do ecossistema ServiceNow desempenham um papel fundamental na implementação da governança de automação e no suporteàeficiência operacional eàresiliência.”

O relatório também explora outras tendências no ecossistema ServiceNow no Brasil, incluindo a abertura de novos data centers da ServiceNow no Rio de Janeiro e em Brasília, e a crescente importância do país como um polo estratégico para a ServiceNow na América Latina.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionados ao fluxo de trabalho enfrentados pelas empresas no Brasil e as recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners 2026 para o Brasil avalia as capacidades de 29 fornecedores em três quadrantes: ServiceNow Consulting and Implementation Services (Professional Services), ServiceNow Managed Services e Innovation on ServiceNow.

O relatório nomeia a Accenture, AOOP an NTT Data Company, Capgemini, Deloitte, EDX ? Extreme Group e a Wipro como líderes nos três quadrantes. A Chaintech é nomeada como líder em dois quadrantes.

Além disso, a 4MATT, a Artycs e a Ondaro foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na AOOP e na EDX — Extreme Group.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2026 entre os fornecedores. A empresa obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners para o Brasil 2026 está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre a ISG

ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços de negócios, estando agora na vanguarda da utilização da IA ??para ajudar as organizações a alcançarem excelência operacional e crescimento acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança de ecossistemas de fornecedores, e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260415676106/pt/

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+1 203-517-3100

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

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