A Sia alcança um novo marco com mais de 800 agentes em sua Agent Store, demonstrando ambição em IA e inteligência aplicada em escala

A Sia, grupo internacional de consultoria especializado em estratégia, gestão e inteligência artificial (IA), continua expandindo sua liderança em IA Agentiva. Nascida na era digital, a empresa utiliza a experiência de mais de 3 mil consultores em 19 países para auxiliar as organizações a ampliarem sua transformação impulsionada pela IA.

Ampliando a inteligência de soluções: da experimentação rápidaàimplantação de agentes prontos para produção

Após o lançamento de sua plataforma de IA generativa em junho de 2023 e de sua Agent Store (loja de agentes, em português) em setembro de 2025, a Sia alcançou um novo marco. Com cerca de 100 agentes no lançamento e 400 no início de 2026, a empresa oferece agora mais de 800 agentes de IA, disponíveis para consulta e implantação diretas.

Baseada em uma abordagem de “aprendizado por design”, a Agent Store da Sia permite que as organizações descubram, testem e escalem rapidamente casos de uso de agentes prontos para produção em setores como Finanças, Energia, Setor Público, Saúde e Varejo, bem como em todas as funções corporativas.

Para acelerar os ciclos de inovação, a Sia aproveita o rápido desenvolvimento de interfaces de usuário por meio de ferramentas avançadas de baixo código e sem código de seus parceiros de tecnologia. Essa abordagem permite que as equipes criem protótipos, iterem e validem rapidamente a adoção nos negócios — identificando os agentes mais relevantes do ponto de vista do usuário final e das operações.

Ao mesmo tempo, a Sia está industrializando a implantação ao integrar seus agentes às principais infraestruturas de agentes do mercado. Para os clientes que já operam nesses ambientes, isso possibilita uma implantação praticamente com "um clique", reduzindo significativamente o tempo de retorno sobre o investimento.

Arquitetos da Jornada Agentiva: Integrando expertise de negócios com ativos digitais para redefinir a consultoria

A convicção da Sia é clara: as empresas não precisam de mais experimentação com IA; elas precisam de inteligência aplicada, ou seja, IA incorporada aos fluxos de trabalho operacionais e responsável por impactos mensuráveis. Por isso, a Agent Store foi projetada como uma plataforma para estruturar e escalar a inteligência de soluções, e não apenas como um catálogo.

Como arquitetos da jornada ágil, as equipes da Sia ajudam as organizações a definir onde os agentes criam valor, como eles escalam em todas as operações e como humanos e IA colaboram desde a concepção.

Ao integrar profunda expertise em negócios com agentes implantáveis, a Sia cria um mecanismo econômico para o ROI de IA, otimizando fluxos de trabalho, acelerando o tempo de retorno do investimento e permitindo que as organizações obtenham retornos tangíveis de seus investimentos em IA.

Isso resulta em uma nova forma de atuação, na qual o trabalho é hibridizado entre humanos e agentes de IA, aumentando tanto a precisão quanto a escalabilidade. O DNA da Sia — que combina expertise em consultoria com ativos digitais proprietários — permanece no centro dessa transformação.

Sobre a Sia

A Sia é um grupo de consultoria de gestão internacional de última geração. Fundada em 1999, nascemos digitais. Hoje, nossas capacidades em estratégia e gestão são ampliadas pela ciência de dados, aperfeiçoadas pela criatividade e impulsionadas pela responsabilidade. Somos otimistas quantoàmudança e ajudamos nossos clientes a iniciar, navegar e se beneficiar da transformação. Acreditamos que o otimismo é um multiplicador de forças, ajudando os clientes a mitigar riscos e maximizar oportunidades. Com experiência em uma ampla gama de setores e serviços, nossos 3.000 consultores atendem clientes ao redor do mundo, a partir de 48 escritórios em 19 países. Nossa experiência gera resultados. Nosso otimismo transforma estes resultados.

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