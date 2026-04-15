Zaheer Ebtikar se junta à Plasma como diretor de Estratégia, fortalecendo a liderança antes do lançamento do Plasma One

A Plasma, empresa por trás do primeiro neobanco nativo de stablecoins e da infraestrutura que o alimenta, anunciou a nomeação de Zaheer Ebtikar como diretor de Estratégia. A nomeação reforça o compromisso da Plasma em tornar as stablecoins práticas para o uso diário em todo o mundo, começando com o lançamento de seu neobanco nativo de stablecoins, o Plasma One.

Ebtikar traz mais de oito anos de experiência no centro dos mercados de criptomoedas, combinando conhecimento macroeconômico com relacionamentos sólidos nas camadas institucionais, de negociação e de infraestrutura do ecossistema. Como fundador e diretor de investimentos da Split Capital, ele construiu um dos fundos de hedge mais proeminentes do mercado de criptomoedas. Ele também ocupou cargos de liderança na LedgerPrime, Deribit e Immutable Capital.

A oferta global de stablecoins quase dobrou no último ano. Instituições do mundo todo estão correndo para definir suas estratégias, mas nenhum produto conseguiu preencher a lacuna entre a infraestrutura de stablecoins e uma experiência bancária completa para o consumidor. O Plasma One foi projetado para ser exatamente isso: o primeiro neobanco nativo de stablecoins, transformando-as em uma ferramenta prática para gastos, poupança e uso comercial do dia a dia em diversos mercados.

Para dar suporte a essa ambição, a Plasma está construindo uma infraestrutura de licenciamento e tecnologia verticalmente integrada, obtendo licenças regulatórias em mercados-chave e internalizando infraestrutura crítica. Essa abordagem de "propriedade da infraestrutura" visa oferecer custos mais baixos, maior confiabilidade e uma posição sólida a longo prazo em um cenário cada vez mais competitivo.

O diretor de Estratégia, Zaheer Ebtikar, disse: "Eu me lembro de visitar o Grande Bazar em Istambul e ver o enorme volume de transações presenciais entre dinheiro, liras e dólares americanos. Aquele momento deixou claro para mim que as stablecoins não são um nicho, elas estão se tornando a espinha dorsal de como as pessoas movimentam dinheiro. O que me atraiu na Plasma é que eles não estão apenas construindo mais uma blockchain. Eles estão construindo o primeiro produto que coloca um serviço bancário baseado em stablecoins nas mãos de qualquer pessoa e montando a infraestrutura de licenciamento para que funcione em escala."

O CEO, Paul Faecks, disse: "Zaheer traz uma rara combinação de profunda intuição de mercado, credibilidade institucional e convicção genuína no que estamos construindo. À medida que avançamos da rede principal para o lançamento do produto, sua liderança estratégica será fundamental para levar o Plasma One aos usuários em todo o mundo."

Sobre a Plasma

A Plasma cria produtos financeiros para consumidores e empresas usando stablecoins em vez de sistemas bancários tradicionais. O Plasma One, seu primeiro produto, permite que os usuários enviem, gastem, economizem e ganhem com stablecoins. Tudo funciona na blockchain própria da Plasma, construída do zero para oferecer velocidade, confiabilidade e escalabilidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260414208324/pt/

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Kishan Naran - kishan.naran@wachsman.com