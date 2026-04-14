A ExaGrid anuncia seus melhores resultados no primeiro trimestre em termos de reservas e receita, com crescimento de dois dígitos na receita em relação ao ano anterior

A ExaGrid®, a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com a segurança mais abrangente e bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial para recuperação de ransomware, anunciou hoje que teve um trimestre recorde em reservas e receita no primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2026, com crescimento de receita de dois dígitos em relação ao primeiro trimestre de 2025.

Além disso, a ExaGrid manteve-se com lucro operacional, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos pelo 21ºtrimestre consecutivo. A empresa está 100% livre de dívidas, demonstrando uma sólida saúde financeira.

A ExaGrid conquistou 177 novos clientes no primeiro trimestre de 2026, incluindo 80 contratos com novos clientes, com valores entre seis e sete dígitos. Em fevereiro, a ExaGrid atingiu um marco importante com mais de 5.000 clientes ativos, desde grandes empresas de médio porte até grandes corporações, utilizando o Armazenamento de Backup em Camadas diariamente para proteger seus dados.

Destaques do primeiro trimestre de 2026:

Forte taxa de sucesso na conquista de clientes, de 80% no trimestre.

Conquista de 177 novos clientes.

80 contratos com novos clientes, com valores entre seis e sete dígitos.

Marco importante de clientes: Mais de 5.000 organizações com instalações ativas e utilizando a ExaGrid.

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações em mais de 80 países.

50% das reservas vieram de fora dos Estados Unidos.

A empresa mantém fluxo de caixa, EBITDA e lucro líquido positivos nos últimos 21 trimestres.

A ExaGrid substituiu um número recorde de appliances Dell Data Domain no trimestre.

A ExaGrid adicionou 4 modelos de appliances SSD all-flash que escalam para um backup completo de mais de 17 PB em um único sistema: EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, com até 32 appliances em um único sistema de expansão horizontal.

A ExaGrid ganhou o prêmio de "Armazenamento Secundário" na primeira edição anual do StorageNewsletter Awards.

“Os clientes entendem que simplesmente usar armazenamento primário ou dispositivos de deduplicação inline de arquitetura antiga como destino de armazenamento de backup não atende aos requisitos atuais de desempenho de ingestão, desempenho de restauração, escalabilidade, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres e custo inicial e ao longo do tempo. A ExaGrid é a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo e nosso Armazenamento de Backup em Camadas está extremamente bem posicionado para continuar substituindo soluções de armazenamento de backup obsoletas e menos robustas”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece Armazenamento de Backup em Camadas com uma Landing Zone exclusiva de cache em disco, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura escalável e recursos abrangentes de segurança, incluindo o Bloqueio de Tempo de Retenção com Inteligência Artificial para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de tamanho fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência forçada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (air gap em camadas), exclusões atrasadas e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

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Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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