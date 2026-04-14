Pericles Capital atua como principal assessora financeira do consórcio liderado pelos EUA na aquisição da Movistar México

A Pericles Capital atuou como principal assessora financeira do consórcio de investidores liderado pela OXIO Inc. e pela Newfoundland Capital Management em seu contrato histórico para adquirir a Movistar México da Telefónica S.A. (BME: TEF).

Os serviços de valores mobiliários para a Pericles Capital referentes a esta transação foram oferecidos pela Seaport Global Securities LLC.

Esta transação pioneira representa um marco importante na evolução do setor mundial de telecomunicações. A aquisição posiciona a Movistar México, que atualmente atende a mais de 20 milhões de assinantes, para se transformar em uma operadora de última geração, impulsionada pela tecnologia digital. Essencial para esta transição é a integração da plataforma Telecom-as-a-Service (TaaS) da OXIO, uma arquitetura nativa de nuvem que irá modernizar os sistemas, aumentar a agilidade operacional e abrir novas oportunidades de dados habilitadas por IA.

Principais destaques da transação

Transformação estratégica: A Movistar México fará a transição para um modelo operacional nativo de nuvem, impulsionado pela plataforma TaaS da OXIO, continuando a operar sob a reconhecida marca Movistar.

Liderança de mercado: O contrato reforça a posição do México como um centro crucial para a infraestrutura digital e a inovação sem fio na América do Norte.

Inovação com poucos ativos: A parceria aproveita a bem-sucedida transição da Movistar para um modelo com poucos ativos, visando a experiência do cliente e serviços digitais em primeiro lugar.

A transação permanece sujeita às condições de fechamento entre as partes e às aprovações regulatórias usuais.

Sobre a Pericles Capital

A Pericles Capital é uma empresa de consultoria financeira especializada em transações complexas em vários setores, incluindo tecnologia, mídia e telecomunicações. Valores mobiliários são oferecidos pela Seaport Global Securities, LLC., membro da FINRA/SIPC.

Sobre a OXIO

A OXIO está construindo a rede mundial do futuro como a primeira plataforma Telecom-as-a-Service (TaaS). O enfoque da empresa, com foco em tecnologia, libera a inovação e novas possibilidades, enquanto proporciona informações práticas ??para empresas visando o cliente que competem em um mundo orientado por dados. Em 2026, a OXIO foi classificada na primeira posição pela Juniper Research em soluções MVNO-in-a-box. A OXIO tem sede em Nova York e escritórios na Cidade do México e em Montreal. Para mais informações, acesse oxio.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Lisa Lieberman

Diretora Geral

Seaport Global Holdings LLC

Tel.: 212 601.9071

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