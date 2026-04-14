Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Pericles Capital atua como principal assessora financeira do consórcio liderado pelos EUA na aquisição da Movistar México

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/04/2026 20:10

compartilhe

SIGA

A Pericles Capital atuou como principal assessora financeira do consórcio de investidores liderado pela OXIO Inc. e pela Newfoundland Capital Management em seu contrato histórico para adquirir a Movistar México da Telefónica S.A. (BME: TEF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os serviços de valores mobiliários para a Pericles Capital referentes a esta transação foram oferecidos pela Seaport Global Securities LLC.

Esta transação pioneira representa um marco importante na evolução do setor mundial de telecomunicações. A aquisição posiciona a Movistar México, que atualmente atende a mais de 20 milhões de assinantes, para se transformar em uma operadora de última geração, impulsionada pela tecnologia digital. Essencial para esta transição é a integração da plataforma Telecom-as-a-Service (TaaS) da OXIO, uma arquitetura nativa de nuvem que irá modernizar os sistemas, aumentar a agilidade operacional e abrir novas oportunidades de dados habilitadas por IA.

Principais destaques da transação

Transformação estratégica: A Movistar México fará a transição para um modelo operacional nativo de nuvem, impulsionado pela plataforma TaaS da OXIO, continuando a operar sob a reconhecida marca Movistar.

Liderança de mercado: O contrato reforça a posição do México como um centro crucial para a infraestrutura digital e a inovação sem fio na América do Norte.

Inovação com poucos ativos: A parceria aproveita a bem-sucedida transição da Movistar para um modelo com poucos ativos, visando a experiência do cliente e serviços digitais em primeiro lugar.

A transação permanece sujeita às condições de fechamento entre as partes e às aprovações regulatórias usuais.

Sobre a Pericles Capital

A Pericles Capital é uma empresa de consultoria financeira especializada em transações complexas em vários setores, incluindo tecnologia, mídia e telecomunicações. Valores mobiliários são oferecidos pela Seaport Global Securities, LLC., membro da FINRA/SIPC.

Sobre a OXIO

A OXIO está construindo a rede mundial do futuro como a primeira plataforma Telecom-as-a-Service (TaaS). O enfoque da empresa, com foco em tecnologia, libera a inovação e novas possibilidades, enquanto proporciona informações práticas ??para empresas visando o cliente que competem em um mundo orientado por dados. Em 2026, a OXIO foi classificada na primeira posição pela Juniper Research em soluções MVNO-in-a-box. A OXIO tem sede em Nova York e escritórios na Cidade do México e em Montreal. Para mais informações, acesse oxio.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Lisa Lieberman

Diretora Geral

Seaport Global Holdings LLC

Tel.: 212 601.9071

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lweiss@seaportglobal.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay