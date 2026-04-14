Anderson Franco busca inovação global para a Allp Fit

Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, inicia em abril uma agenda internacional que inclui visitas à Europa e aos Estados Unidos para acompanhar tendências globais de saúde, bem?estar e tecnologia. O objetivo da viagem é identificar modelos de negócio e inovações que possam ser adaptados ao ecossistema fitness da empresa.

A primeira parada ocorre entre 16 e 19 de abril na FIBO, feira realizada em Colônia, Alemanha, reconhecida como um dos principais eventos do setor. O evento conta com mais de 200 palestrantes internacionais, 955 marcas de 56 países e a expectativa de receber cerca de 190 mil visitantes provenientes de mais de 130 nações. A participação de Franco visa analisar novas demandas do mercado e avaliar oportunidades de expansão.

Durante a estadia alemã, Franco reúne-se com Jason Loewy, CEO da Matrix Fitness, empresa que fornece equipamentos para a Allp Fit e registra receita anual superior a US$ 1 bilhão. A reunião tem como finalidade fortalecer a parceria existente e discutir projetos conjuntos tanto no Brasil quanto no exterior.

Nos dias 22 e 23 de abril, o executivo desloca?se para os Estados Unidos, onde participa da Innovation in Global Growth Markets: Prosperity through Entrepreneurship Annual Conference, promovida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). O encontro reúne empreendedores, investidores, lideranças corporativas e formuladores de políticas públicas para debater como inovação, tecnologia e novos modelos de capital podem impulsionar um crescimento mais sustentável e inclusivo.

Na ocasião, Franco participa de um jantar com Dina H. Sherif, diretora-executiva do MIT Kuo Sherry Center for Prosperity and Entrepreneurship, aprofundando o diálogo sobre estratégias de expansão e adaptação de modelos de negócio.

A Allp Fit, com menos de três anos de operação, mantém um plano de expansão agressivo que já resultou em 70 unidades abertas e 207 franquias comercializadas. Para 2026, a empresa projeta faturamento superior a R$ 300 milhões, EBITDA acima de 30% e a geração de mais de 2 mil empregos diretos no país.

O modelo de negócios combina infraestrutura premium — com áreas de sauna, espaço kids, máquinas de suplementação, área VIP com cadeira de massagem, aulas coletivas, teleconsulta, seguros de desemprego e medicamentos, terapia — a preços mais acessíveis, ampliando o acesso à prática de atividade física. Além das academias, o ecossistema inclui a Allp Supplements (linha própria de suplementos), a plataforma digital Viva+ (bem?estar corporativo) e a Alle Energia (descontos de até 35% na conta de energia para consumidores B2C e B2B).

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A agenda internacional de Anderson Franco ocorre em um momento de aceleração da expansão da marca, buscando incorporar referências globais e consolidar o posicionamento da Allp Fit no mercado brasileiro.