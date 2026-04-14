Novo residencial é lançado em bairro da Zona Sul

O mercado imobiliário da Zona Sul do Rio de Janeiro avança com novos lançamentos residenciais em áreas urbanas com oferta de serviços e mobilidade. Nesse contexto, um novo empreendimento será incorporado ao bairro de Botafogo, o Guima. O projeto prevê a construção de unidades com metragens variadas, com foco em studios e apartamentos.

Dados do setor imobiliário indicam aumento na oferta de imóveis desse tipo em regiões centrais e da Zona Sul. Em publicação da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro (Ademi-RJ), são apresentados dados que apontam a expansão desse perfil de unidades. O bairro de Botafogo possui acesso a diferentes modais de transporte, incluindo estações do Metrô Rio e linhas de ônibus.



A região também conta com comércio variado, serviços e equipamentos urbanos. A área onde o empreendimento será construído está inserida em zona com infraestrutura disponível. O projeto Guima Botafogo indica a inclusão de áreas comuns e serviços voltados aos moradores.

Estudo divulgado pela Ademi-RJ aponta que áreas da própria Zona Sul concentram novos projetos por reunirem infraestrutura urbana e mobilidade. Segundo a entidade, essa região se destaca pela presença de serviços, comércio e facilidade de deslocamento, fatores considerados determinantes para a localização de novos empreendimentos.

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Para mais informações, basta acessar: https://guimabotafogorj.com.br/