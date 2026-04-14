BIC participa da Bienal do Livro da Bahia 2026 com ativações

A BIC participa da Bienal do Livro da Bahia 2026, entre 15 e 21 de abril, com ativações voltadas à interação com o público e à experimentação de produtos de papelaria. A presença da marca no evento inclui um espaço com atividades destinadas a diferentes faixas etárias.

Durante a Bienal, as experiências estão distribuídas em três áreas. Entre elas, está a ativação de caricaturas, na qual um cartunista produz ilustrações ao vivo com a caneta BIC Dura+, com participação dos visitantes. A proposta é que o público receba um material personalizado durante a atividade.

Outro espaço é dedicado a uma dinâmica de photo opportunity. Nessa área, os visitantes participam de um quiz antes de registrar uma imagem no formato de foto impressa personalizada, como forma de interação com a proposta do estande, conectando identidade, criatividade e expressão individual.

Voltado ao público infantil, o espaço BIC Kids reúne elementos em grande escala e um painel de desenho coletivo. O ambiente permite a experimentação de lápis de cor em madeira da marca em atividades voltadas ao uso prático dos produtos.

Além das ativações, o estande conta com uma área para venda de itens de papelaria do portfólio da BIC durante o evento. Também está prevista a distribuição de brindes ao longo dos dias da Bienal.

De acordo com Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina, a participação no evento está relacionada à proposta de ampliar o contato da marca com o público em ambientes culturais. “A Bienal é um espaço onde diferentes formas de expressão ganham vida, e a presença da marca com experiências interativas nos permite aproximar ainda mais a BIC das pessoas. Queremos incentivar a criatividade em todas as formas, mostrando na prática como nossos produtos fazem parte desses momentos de expressão no dia a dia”, afirma.

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A Bienal do Livro da Bahia 2026 reúne editoras, autores e empresas do setor em uma programação voltada à leitura e à produção cultural. A participação da BIC ocorre por meio de ações voltadas à interação e à experimentação durante o evento.