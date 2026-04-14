Consórcio é alternativa para motoristas renovarem veículos

Conveniência, previsibilidade de custos e agilidade. Essas são as principais vantagens do uso de transporte por aplicativo. A possibilidade de solicitar veículos pelo celular, rastrear a corrida e avaliar os motoristas garante uma experiência superior, e o uso dessas ferramentas vem crescendo, assim como o número de ofertas do serviço.

Para se manter competitivo nesse mercado, é importante prezar pela melhor experiência dos passageiros, e nada mais confortável do que um carro mais novo. Com a taxa básica de juros Selic em 14,75%, o custo de crédito fica alto, tornando empréstimos e financiamentos salgados para o bolso dos brasileiros. Nesse cenário, o consórcio desponta como a alternativa mais econômica para a aquisição do automóvel.

Investimento seguro e planejado

A principal vantagem, explica José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, é que não há cobrança de juros. “Trata-se de uma opção segura e planejada para adquirir um veículo sem comprometer o orçamento, com uma contribuição mensal fixa. Além disso, a modalidade permite a aquisição de veículos novos e seminovos e, com isso, os valores cabem em qualquer bolso”, afirma.

José Climério destaca que os clientes da Bancorbrás também podem optar por planos com “redutor de parcelas” na compra do carro, que permitem ao consorciado pagar mensalidades reduzidas em 25%, 30% e até 50% do valor pactuado, até o momento da contemplação da cota. O montante correspondente ao período de redução pode ser abatido do crédito contemplado, diluído nas prestações futuras ou ser quitado com recursos próprios. “Essa possibilidade de reduzir temporariamente o valor das parcelas permite manter compromissos financeiros sem interromper o planejamento de aquisição do automóvel. Isso é especialmente interessante para autônomos, como é o caso dos motoristas de aplicativo”, completa.

Outro importante aspecto que o Consórcio Nacional Bancorbrás tem para o motorista de aplicativo trocar o seu carro ou mesmo pensar em ter uma frota de carros para alugar a outros motoristas é o “lance troca de chaves”. Essa modalidade permite ao consorciado ofertar um lance livre, tendo como base o valor da tabela FIPE do seu veículo atual. O valor ofertado é abatido da carta de crédito, sendo liberado o restante do crédito contratado para a aquisição do novo bem. Além disso, o veículo atual, cujo valor FIPE foi dado de lance, não fica alienado ao consórcio.

O mercado de consórcios

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Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o sistema de consórcios registrou, em janeiro, recorde histórico ao atingir 12,78 milhões de participantes ativos, enquanto as adesões somaram 476,85 mil, totalizando mais de R$ 43 bilhões. Mais especificamente na categoria de veículos leves, que engloba as opções de automóveis para motoristas de aplicativo, o acumulado de comercialização cresceu 10,6% em comparação com janeiro de 2025, com mais de 180 mil vendas. “Os números mostram a força do consórcio, que envolve poupar e investir dinheiro”, finaliza o diretor do Consórcio Nacional Bancorbrás.

