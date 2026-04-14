MCMV amplia acesso a imóveis com área de lazer em SP

As novas regras de 2026 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ampliaram o acesso ao crédito imobiliário ao elevar o teto de renda familiar e atualizar os limites de financiamento com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com isso, famílias que antes não se enquadravam nas faixas de atendimento passam a ter acesso a imóveis de maior valor e melhor padrão construtivo.



