Ocean Club integra tendência de clubes com piscina de ondas

O projeto Ocean Club Alphaville, em fase de pré-lançamento, propõe a implantação de um clube com estrutura voltada ao lazer, esporte e convivência na região de Alphaville. O empreendimento reúne piscina de ondas, com uma das melhores tecnologias do mundo, a maior faixa de areia construída no estado de São Paulo e mais de 20 modalidades esportivas, em uma área localizada próxima a eixos de mobilidade e bairros residenciais. O lançamento está previsto para o primeiro semestre desse ano.

O desenvolvimento do projeto envolve a NLS Incorp, The Peak, Beta Empreendimentos e Rainha Construtora. A proposta acompanha um movimento observado no setor de lazer e real estate, com a expansão de clubes que integram tecnologia de ondas e experiências associadas ao ambiente de praia. Segundo análises de mercado e relatórios do setor internacional de entretenimento e turismo, esse modelo tem sido adotado em diferentes países como alternativa de lazer em regiões afastadas do litoral. No estudo da DiMarket, o período de previsão de 2025 a 2033 projeta um crescimento contínuo e robusto do mercado. Uma estimativa conservadora para a Taxa Composta Anual de Crescimento (CAGR) é de 9,3%.

A piscina de ondas utiliza a tecnologia Endless Surf, desenvolvida pela empresa canadense White Water West, que soma mais de 5000 projetos de parques aquáticos, entre eles os da Disney, conforme informações da própria companhia. O sistema permite a geração de ondas com diferentes configurações, possibilitando o uso por praticantes em níveis variados.

De acordo com Cheyne Magnusson, gerente de operações e surf design da Endless Surf, o sistema foi desenvolvido para oferecer diferentes tipos de ondas dentro de um mesmo ambiente. Já Jesse Crawford, vice-presidente de desenvolvimento de negócios LATAM da empresa, afirma que o projeto busca reproduzir aspectos da experiência associada ao surfe e ao ambiente de praia. A Enless Surf tem mais de 30 projetos entregues ou em fase final de execução.

Várias modalidades

Além da área destinada ao surfe, o clube prevê infraestrutura com modalidades como beach tennis, padel, pickleball e tênis, além de espaços voltados a atividades físicas, como academia, salas de yoga, pilates e áreas de fisioterapia. Cada modalidade esportiva será gerida por empresas reconhecidas no mercado. Um exemplo é a escolinha de basquete que será administrada pela NBA.

Leonardo Fagherazzi, cofundador da The Peak, diz que o projeto contempla tanto a prática do surfe quanto outras atividades esportivas e de lazer. Kevin Smith, também cofundador da empresa, acrescenta que a proposta inclui atividades voltadas a diversas faixas etárias.

Projeto arquitetônico e área ambiental

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório Vigliecca & Associados. Segundo Luciene Quel, sócia do escritório, o conceito traz a integração com os elementos naturais existentes no terreno. O paisagismo será assinado pelo renomado escritório Faisal Paisagismo.

Inserido em uma área de aproximadamente 914 mil metros quadrados, o projeto está integrado a um conjunto de mais de 600 mil metros quadrados de áreas verdes preservadas no entorno, contribuindo para a proteção de um dos principais patrimônios ambientais da região.

Estrutura e localização

O Ocean Club Alphaville está situado em uma região próxima a áreas residenciais e vias de acesso da região de Alphaville. Segundo Leandro Storto, diretor de incorporação da NLS, o projeto combina a localização com a participação de empresas especializadas em diferentes etapas do desenvolvimento.

Neuman Storto, CEO da NLS, explica que o projeto busca incorporar um modelo de lazer inspirado em ambientes litorâneos dentro da região. Paulo Rossi, CEO da Beta Empreendimentos, destaca que o empreendimento está inserido em um contexto de busca por espaços que conciliem atividades ao ar livre e convivência.

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“O Ocean nasce a partir de uma leitura muito clara de mercado: o consumidor de hoje busca mais do que produto, ele busca experiência, identidade e propósito. Por isso, nosso modelo de negócio é pautado em estudo profundo, curadoria criteriosa e na escolha dos melhores parceiros”, detalha Marcelo Storto, diretor de planejamento e expansão imobiliária da NLS.