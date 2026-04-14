Smartphone HUAWEI Mate 80 Pro chega ao Brasil

Ao longo dos anos, a Huawei consolidou sua presença no segmento premium de smartphones com duas linhas: a série Pura, reconhecida pelo foco em fotografia, e a série Mate, que investe mais em desempenho premium. Nos últimos anos, porém, a linha Mate esteve representada principalmente por dispositivos dobráveis. Em 2026, a marca traz de volta ao Brasil os smartphones Mate em formato tradicional, ou seja, sem design dobrável, e inaugura esse novo momento com o lançamento do HUAWEI Mate 80 Pro.



As vendas do novo modelo começam no dia 5 de maio, com uma ação promocional exclusiva no 5.5, quando o dispositivo será oferecido com desconto especial por tempo limitado. Essa novidade representa um reforço do portfólio no segmento premium, fortalecendo a estratégia da marca de oferecer tecnologias avançadas para diferentes perfis de usuários.

“Com o retorno da linha Mate em formato tradicional ao Brasil, buscamos ampliar nosso portfólio premium e atender consumidores que valorizam inovação em fotografia e alto desempenho no dia a dia. O HUAWEI Mate 80 Pro representa esse novo momento da marca no país”, afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei CBG no Brasil.

Inspirado na filosofia “Veja a realidade”, o HUAWEI Mate 80 Pro foi desenvolvido para capturar o mundo com fidelidade visual. O sistema de câmera True-to-Colour oferece maior precisão na reprodução de cores e desempenho aprimorado em diferentes condições de luz. Em comparação com a geração anterior, o sistema oferece uma melhoria de 43% na reprodução de cores.

O conjunto fotográfico conta com uma câmera principal de ultra-iluminação de 50 MP, com sensor de 1/1.28 polegadas e abertura variável, capaz de capturar mais luz e detalhes. A tecnologia também apresenta avanços relevantes, como aumento de até 96% na entrada de luz, melhoria de até 300% no alcance dinâmico (HDR) e evolução de 25% na detecção espectral. O sistema é complementado por uma câmera telefoto macro de 48 MP, com zoom óptico de 4x e foco mínimo de 5 cm, além de uma lente ultra grande angular de 40 MP.

No design, o modelo apresenta o Dual Space Ring Design, com estética simétrica que reforça o posicionamento premium da linha Mate. O dispositivo estará disponível em cores inspiradas na natureza: dourado, que remete à luz quente do amanhecer; verde, que evoca a essência de florestas exuberantes; e preto, que transmite a sofisticação elegante de uma noite estrelada. Combinado com um painel traseiro em fibra vegana, ultrasensível e altamente resistente.

O smartphone conta com a segunda geração do vidro Kunlun Glass, que oferece até 20 vezes mais resistência a quedas em comparação com vidros convencionais, além de certificações IP68 e IP69, garantindo proteção contra água, poeira e condições adversas do dia a dia.

Em desempenho, o modelo traz bateria de 5.750 mAh, que permite uso prolongado ao longo do dia, com suporte a carregamento rápido HUAWEI SuperCharge de 100 W com fio e 80 W sem fio. O dispositivo também conta com um sistema de dissipação de calor por mudança de fase dual, que melhora em até 16% a eficiência térmica e reduz o aumento de temperatura em até 33%, garantindo maior estabilidade mesmo em tarefas exigentes, como jogos e streaming.

Segundo a Huawei, a experiência é potencializada por recursos avançados de inteligência artificial para aumentar a criatividade e a praticidade no dia a dia. Com a função “Apagar com IA”, é possível remover elementos indesejados de fotos automaticamente, reconstruindo o fundo de forma natural.

Já o “Melhor Expressão com IA” analisa fotos em sequência e combina as melhores expressões faciais em uma única imagem. A funcionalidade de Composição IA oferece orientação em tempo real para enquadramentos mais profissionais. Para segurança, o aparelho conta com desbloqueio facial 3D ToF, que utiliza mapeamento de profundidade para maior precisão e proteção de dados.

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O HUAWEI Mate 80 Pro conta ainda com uma tela HUAWEI X-True™ de 6,75 polegadas, com resolução de 2832 × 1280 pixels, brilho máximo de até 3000 nits e taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz. A tecnologia também inclui escurecimento PWM de 1440 Hz e suporte a HDR Vivid.