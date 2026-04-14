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Cultura punitivista desafia limites da Justiça Criminal

O endurecimento das penas e a lógica da punição automática voltam ao centro do debate jurídico no Brasil. Especialistas discutem os limites da cultura punitivista e destacam a importância da proporcionalidade e da análise individualizada para garantir decisões penais mais equilibradas e eficazes.

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DINO
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Repórter
14/04/2026 14:36

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Cultura punitivista desafia limites da Justiça Criminal
Cultura punitivista desafia limites da Justiça Criminal crédito: DINO

O debate sobre o modelo punitivo adotado pelo sistema penal brasileiro reúne juristas, advogados e acadêmicos em seminários, artigos e mesas?redondas realizadas ao longo de 2024. O tema central refere?se ao endurecimento das sanções e à lógica da punição automática, questionando seu impacto na pacificação social e na resolução de conflitos.

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O advogado criminalista Alberto Becker, sócio da Becker & Santos Advogados, afirma que a aplicação da pena deve ser distinta do conceito amplo de justiça. “A punição é um instrumento legítimo do Estado, mas, quando aplicada de forma automática e desproporcional, deixa de cumprir sua função”, comenta Becker, ressaltando a necessidade de exame detalhado de cada processo.

Segundo Becker, a magistratura deve realizar leitura cuidadosa da realidade fática de cada caso, sob pena de transformar a punição em fator de agravamento do conflito. Ele destaca que o Direito Penal exige análise individualizada para evitar respostas padronizadas que ignorem circunstâncias específicas.

Especialistas citados em publicações recentes apontam que o equilíbrio entre a aplicação da lei e a consideração das particularidades de cada processo constitui a estratégia recomendada para reduzir a incidência de decisões punitivas excessivas. O debate enfatiza a busca por decisões fundamentadas na racionalidade e no respeito aos direitos fundamentais, mantendo o foco na eficácia do sistema penal sem comprometer garantias constitucionais.

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A discussão sobre o desempenho do sistema punitivo permanece como ponto central na agenda do Direito Contemporâneo, influenciando propostas de reforma legislativa e orientações jurisprudenciais que visam aprimorar a proporcionalidade das penas no Brasil.



Website: https://www.beckeresantos.com.br/

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