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Influenciadores de Brasília debatem nova economia digital

A iniciativa é coordenada pelo jornalista e influenciador Eldo Gomes e pela empreendedora digital Karl Jeanneth, que atuam na creator economy em Brasília desde 2019.

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Repórter
14/04/2026 14:00

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Influenciadores de Brasília debatem nova economia digital
Influenciadores de Brasília debatem nova economia digital crédito: DINO

Os coordenadores do GIDE Brasília, coletivo que reúne criadores de conteúdo do Distrito Federal, preparam para o mês de abril — período em que a capital completa 66 anos — o lançamento de um podcast especial com análises sobre o cenário da creator economy local.

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A iniciativa é conduzida pelo jornalista e influenciador Eldo Gomes e pela empreendedora digital Karl Jeanneth, que atuam no desenvolvimento de projetos voltados à economia digital desde 2019. O conteúdo deve abordar a estrutura do mercado de influenciadores em Brasília, além de reunir informações sobre práticas, desafios e oportunidades do setor.

O Grupo de Influenciadores Digitais Empreendedores de Brasília (GIDE DF) organiza criadores de diferentes nichos com foco na profissionalização, conexão com marcas e desenvolvimento de projetos colaborativos. A proposta do coletivo inclui ações de integração entre perfis, promovendo trocas de experiências e iniciativas conjuntas.

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A participação no grupo ocorre por meio de curadoria, com entrada condicionada à indicação e análise de critérios relacionados à atuação digital. O modelo busca manter um ambiente direcionado à qualificação e à articulação de parcerias.



Website: https://www.eldogomes.com.br/gidecreatorsdf/

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