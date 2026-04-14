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99Food chega a Brasília e mobiliza influenciadores do DF

No Distrito Federal, a divulgação inclui conteúdos publicados pelo jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes, que apresentou em suas redes sociais um dos códigos promocionais vinculados à campanha.

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Repórter
14/04/2026 13:48

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99Food chega a Brasília e mobiliza influenciadores do DF
99Food chega a Brasília e mobiliza influenciadores do DF crédito: DINO

A chegada do aplicativo 99Food ao Distrito Federal marca um novo movimento no setor de entregas por aplicativo na capital federal. A plataforma passa a operar em Brasília com foco na ampliação de mercado e na disputa por usuários em um segmento já consolidado por outros serviços. A estratégia inicial envolve campanhas promocionais e ações com influenciadores digitais para aumentar a visibilidade do serviço.

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Nos primeiros dias de operação, a circulação de cupons de desconto chamou atenção entre usuários e criadores de conteúdo. Entre os conteúdos publicados nas redes sociais, influenciadores do Distrito Federal passaram a apresentar funcionalidades do aplicativo e destacar vantagens promocionais.

Em Águas Claras, o jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes divulgou um vídeo em formato Reels em seu perfil no Instagram, informando a disponibilidade de um cupom de até 70% de desconto (#EldoGomes99) para novos usuários que utilizarem o serviço pela primeira vez.

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A movimentação reforça o papel das redes sociais como canal de divulgação e aproximação com o público, especialmente em mercados digitais. A atuação de influenciadores tem sido uma ferramenta recorrente para empresas que desejam ampliar alcance e gerar engajamento em curto prazo, principalmente em lançamentos de serviços.



Website: https://www.eldogomes.com.br/cupom99food/

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