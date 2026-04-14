AI-Media Lança LEXI Text Encoder e LEXI Voice Encoder no Principal Marco de Produtos na NAB 2026

NEW YORK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, líder global em tecnologia de linguagem e soluções de legendagem ao vivo alimentada por IA, anunciou hoje o lançamento de dois novos codificadores da última geração - o LEXI Text Encoder e o LEXI Voice Encoder – no NAB Show 2026. Um novo hardware de codificação da empresa há mais de uma década, com base no sucesso comprovado do Encoder Pro (HD592) da AI-Media, considerado o padrão-ouro da indústria no qual emissoras e empresas de todo o mundo confiam.

As novas soluções oferecem potentes atualizações de desempenho, recursos avançados baseados em IA e um modelo flexível baseado em assinatura criado para transformar os fluxos de trabalho de transmissão ao vivo.

Criados para as demandas em evolução da produção ao vivo, os dois codificadores combinam o hardware de alto desempenho com a automação inteligente para oferecer maior eficiência, escalabilidade e qualidade em ambientes de transmissão.

Novos Destaques do Codificador:

4K Broadcast Ready (12G-SDI) – Desenvolvido para produções de alto desempenho ao vivo com suporte total para 4K.

– Desenvolvido para produções de alto desempenho ao vivo com suporte total para 4K. Potência de Processamento Atualizada – Hardwareàprova de obsolescência desenvolvido para dar suporte a fluxos de trabalho cada vez mais complexos orientados por IA.

– Hardwareàprova de obsolescência desenvolvido para dar suporte a fluxos de trabalho cada vez mais complexos orientados por IA. LEXI Live Sync (Ex-CCMatch) -- O alinhamento de tempo configurável garante que as legendas e as traduções permaneçam perfeitamente sincronizadas com os feeds de vídeo.

-- O alinhamento de tempo configurável garante que as legendas e as traduções permaneçam perfeitamente sincronizadas com os feeds de vídeo. Integração flexível – Desenvolvido para funcionar perfeitamente em fluxos de trabalho SDI, IP e baseados em nuvem, dentro do ecossistema AI-Media.

O LEXI Voice Encoder aprimora ainda mais os fluxos de trabalho multilíngues com separação e limpeza avançadas de som por IA, isolando a fala e removendo os ruídos de fundo para otimizar as entradas de áudio para uma tradução de voz de alta qualidade.

“Isso é um passo significativo para a AI-Media”, disse Bill McLaughlin, Diretor de Produtos da AI-Media. “Pela primeira vez em mais de uma década, estamos introduzindo um hardware de codificador totalmente novo - criado para dar suporte aos fluxos de trabalho atuais, e também impulsionar a próxima geração de produção ao vivo baseada em IA. Estamos focados em fornecer a infraestrutura que permite que o conteúdo seja entendido em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo.”

A AI-Media também lançou um modelo de Hardware-as-a-Subscription (HaaS) em toda a sua gama de codificadores, incluindo as novas versões. Essa abordagem elimina as despesas de capital iniciais e fornece aos clientes uma maneira escalável e econômica de acessar a tecnologia mais recente de acordo com a evolução das suas necessidades.

Como parte da sua participação na NAB 2026, a AI-Media está oferecendo um incentivo GRATUITO por tempo limitado de três meses, possibilitando acesso imediato a uma tecnologia da próxima geração que reduz os custos iniciais.

Na NAB 2026, a AI-Media também introduzirá seu LEXI Suite, um ecossistema completo de soluções baseadas em IA, criadas projetadas para aprimorar a acessibilidade, o engajamento e o alcance global:

LEXI Text – Legendas ao vivo de líderes do setor

– Legendas ao vivo de líderes do setor LEXI Voice – Tradução de voz multilíngue gerada por IA

– Tradução de voz multilíngue gerada por IA LEXI Translate -- Tradução de idiomas em tempo real

-- Tradução de idiomas em tempo real LEXI AD (Descrição de Áudio) – Acessibilidade aprimorada para públicos com deficiência visual

– Acessibilidade aprimorada para públicos com deficiência visual LEXI AI (Insights) – Dados acionáveis e análise de desempenho





Os visitantes do estande da AI-Media poderão ver como o LEXI Suite se integra perfeitamenteànova tecnologia de codificadores para oferecer uma solução unificada e escalável para emissoras, empresas e proprietários de conteúdo.

Além disso, os participantes podem testar a tecnologia AI-Media na NAB nas instalações de parceiros, incluindo colaborações com a AudioShake, Grass Valley e NVIDIA, com demonstrações fluxos de trabalho de alto desempenho habilitados para IA em todo o ecossistema de transmissão.

Os participantes podem visitar a AI-Media no estande W2142 para ver demonstrações ao vivo dos novos codificadores e de todo o ecossistema LEXI em ação.

Sobre a AI-Media

A AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de idiomas e infraestrutura de transmissão ao vivo baseadas em IA. O LEXI Suite oferece uma variedade de soluções SaaS - incluindo LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice e LEXI Insights - viabilizando legendagem, tradução, fluxos de trabalho multilíngues e insights orientados por metadados em tempo real, aprimorados por IA avançada para maior precisão, desempenho e eficiência operacional. Sustentando essas soluções, a tecnologia de codificador de transmissão da AI-Media garante uma integração perfeita em ambientes de produção ao vivo em fluxos de trabalho de IP, SDI e streaming. Confiável em todo o mundo, a AI-Media capacita emissoras, empresas e governos para dimensionar a comunicação, aumentar a acessibilidade e revelar novos mercados e valor a partir de conteúdos por meio de tecnologias de linguagem inteligentes.

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Contato com a Mídia: Fiona Habben fiona.habben@ai-media.tv

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9689583)