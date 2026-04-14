Maio Amarelo reforça impacto das atitudes diárias

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O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) lançou oficialmente a campanha Maio Amarelo 2026, que este ano traz a mensagem “No trânsito, enxergar o outro salva vidas”. O objetivo é provocar uma reflexão mais profunda sobre o comportamento humano na vida cotidiana e sua relação direta com a segurança viária.



A análise dos dados do Registro Nacional de Sinistros de Estatísticas de Trânsito (Renaest) feita pelo Observatório revela um aumento significativo no volume de registros de acidentes, passando de 6,6 milhões em 2025 para 8,2 milhões na última atualização.



Já os números mais recentes do DataSUS mostram que o Brasil contabilizou 37.150 óbitos no trânsito em 2024, um crescimento de 6,5% em relação ao ano anterior — o maior aumento observado em mais de duas décadas. Segundo Paulo Guimarães, CEO do Observatório, os dados indicam que caminhos e práticas precisam ser revistos com urgência.



“Tudo o que vem ocorrendo no trânsito é consequência do que estamos praticando na vida: desatenção, falta de cuidado com o próximo, pressa, uma verdadeira ‘cegueira social’. Muitas vezes, vemos, mas não enxergamos as pessoas, suas necessidades e vulnerabilidades, e por isso negligenciamos a atenção e o cuidado, o que acaba colocando vidas em risco”, avalia.



Nesse contexto, a campanha busca ampliar o debate sobre segurança viária ao trazer o trânsito para um campo social e humano. Desde 2025, o movimento tem permitido uma reflexão mais sensível sobre a pressa e desatenção, que começam fora do trânsito e têm trazido consequências também para o ambiente viário.



“Por isso, em vez de falar sobre cinto de segurança, beber e dirigir ou não usar o celular, optamos por falar de comportamento para nos conectarmos melhor com o público e sensibilizá-lo para atitudes mais humanas e de cuidado mútuo”, acrescenta o executivo.



O filme oficial da campanha de 2026 reforça essa abordagem ao trazer uma reflexão sobre as relações humanas. “Ao contrário de uma mensagem simples e direta, a mensagem do filme deste ano vai ocupar um lugar diferente na cabeça e no coração das pessoas: como estamos tratando quem está ao nosso lado? Mesmo sem intenção, a nossa falta de atenção e cuidado está ferindo pessoas na vida e, consequentemente, no trânsito”, observa Guimarães.



A proposta de discutir atitudes fora do trânsito também é relevante para a segurança viária. “Entendemos que o trânsito é um reflexo de tudo que é praticado fora dele. Pressa, desatenção, impaciência, individualismo, características da vida moderna”, destaca o CEO.



O Observatório disponibiliza o conteúdo da campanha de forma gratuita para que qualquer instituição, pública ou privada, possa participar do movimento. As iniciativas podem ser inscritas no site do Observatório e passarão por avaliação criteriosa. As mais inovadoras serão reconhecidas na cerimônia Destaques do Maio Amarelo, marcada para junho de 2026 em São José dos Campos (SP), sede da entidade.



Com números crescentes de acidentes e mortes, o Maio Amarelo 2026 reforça a necessidade de repensar comportamentos e escolhas cotidianas. “Toda peça publicitária tem espaço reservado para que a empresa, entidade ou órgão de governo insira sua marca e demonstre seu apoio e compromisso com o Movimento”.



“O objetivo é ampliar o alcance das mensagens, facilitando a adoção das peças em canais próprios de comunicação, programas de treinamento, iniciativas de cidadania e ações educativas”, conclui Guimarães.



Para saber mais, basta acessar: https://www.onsv.org.br/maioamarelo