Mergulhe no Ritmo do Songkran: Onde a Música, a Água e a Cultura Global se Encontram

BANGKOK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No mês de abril há um momento em que Bangkok ganha vida de uma maneira que nenhum outro lugar na Terra consegue igualar. As ruas se inundam de cor e água. A música ecoa nos palcos ao ar livre. Estranhos fazem amizade em segundos. Este ano o EBC Financial Group (“EBC”) tem o orgulho de ser o patrocinador oficial do S2O Songkran Music Festival 2026.

O patrocínio reflete o compromisso de longa data da EBC em apoiar tradições culturais vibrantes nas comunidades onde opera. Um dos festivais de água e música mais celebrados da Ásia, o S2O tornou-se um símbolo global da identidade cultural tailandesa – uma fusão da tradição secular com o entretenimento contemporâneo internacional que atrai milhares de participantes locais e de todo o mundo todos os anos.

Uma Corretora Presente nas Suas Comunidades

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, o EBC está ao lado de uma das instituições esportivas mais emblemáticas do mundo. Ele se conecta com milhões de torcedores de futebol em toda a Ásia, América Latina, Oriente Médio e África por meio de um sentimento compartilhado do trabalho em equipe, ambição e excelência. Por meio da sua colaboração contínua com o Departamento de Economia da University of Oxford, sendo reconhecida como a Melhor Corretora do Mundo pela World Finance entre 2023 e 2025, esta instituição contribui para levar o pensamento econômico internacional a um público global, tornando a educação financeira e econômica mais acessível e inclusiva. E como parceira da campanha Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas, agora em seu segundo ano, a EBC investe na saúde e na equidade das comunidades que atende – porque a responsabilidade de uma corretora não termina na tela de negociação.

O apoio ao S2O é a sequência natural dessa história. Enquanto o FC Barcelona canaliza a emoção dos campeonatos, Oxford aguça a mente e a Fundação das Nações Unidas protege os mais vulneráveis, o S2O celebra a cultura, a alegria e o espírito de união. Para uma corretora que sempre acreditou em marcar presença de forma significativa nas comunidades que atende, o Songkran é o palco perfeito.

HomenagemàCultura Tailandesa em um Palco Global

Songkran é mais do que um feriado. É a expressão viva da generosidade, da renovação e da união tailandesa: valores que ecoam muito além das fronteiras da Tailândia. O S2O Songkran Music Festival passou a ser um grande embaixador desse sentimento, apresentando ao mundo a comemoração da alegria inclusiva inconfundivelmente tailandesa.

Para o EBC, a oportunidade de fazer parte dessa história é significativa. A riqueza cultural e a energia criativa da Tailândia fazem dela uma das sociedades mais dinâmicas do Sudeste Asiático. Ao apoiar um festival que amplifica as tradições tailandesas para um público global, o EBC homenageia a cultura de um país que ocupa um lugar importante com a sua presença regional – e reforça o seu sentimento de que as comunidades onde atua merecem ser celebradas, e não simplesmente atendidas.

Além da Tela, Agora

Na sua essência, este patrocínio é um exemplo do tipo de corretora que o EBC é – que se conecta profundamente com as pessoas em todas as regiões que atende, que compartilha suas paixões, que apoia o que ama e as incentiva a viver plenamente. Songkran, com sua energia, calor e tradição de unir as pessoas, é a expressão perfeita desse sentimento.

Com o início da contagem regressiva para o início do Songkran, o EBC espera estar ao lado dos milhares de participantes do festival que se reunirão no S2O Land Bangkok em abril, como parte da própria celebração, e não simplesmente como uma marca em um outdoor. Algumas das melhores parcerias são criadas pelos momentos inesquecíveis e não nas salas de reuniões.

Para mais análise do EBC, visite: www.ebc.com.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius, África do Sul e outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da University of Oxford, e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

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Contato com a Mídia:

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Executiva de Relações Públicas

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9689478)