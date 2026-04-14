Heze Organiza Fórum Internacional sobre Cultura da Peônia e Intercâmbio Global

HEZE, China, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Fórum Internacional de Comunicação da Peônia de 2026 foi realizado no sábado em Heze, na província de Shandong, leste da China, reunindo diplomatas, acadêmicos e artistas globais para explorar como a flor icônica da cidade pode servir como uma ponte para o intercâmbio cultural e a compreensão mútua.

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O fórum deste ano teve como tema "Florescimento em Todo o Mundo, Cultivo da Beleza Compartilhada", com foco nas conotações e no significado contemporâneo da cultura da peônia.

O evento apresentou um curta-metragem temático que traça a jornada cultural milenar da peônia, saudações em vídeo de amigos de todo o mundo e uma performance de fusão que de guzheng e violino que atraiu aplausos entusiasmados. Os participantes trocaram criações culturais com o tema de peônia, promoveram o Jardim Clássico Chinês "Cinco Continentes em Flor" e lançaram iniciativas como "A Voz da Peônia do Espaço", destacando o atração eterna da flor.

Na cultura chinesa, a peônia há muito tempo simboliza prosperidade, vitalidade e aspiração do povo por uma vida melhor. Os participantes do fórum disseram que esse simbolismo também pode ecoar além das fronteiras, oferecendo uma linguagem de beleza e emoção amplamente compreendida e compartilhada.

Com uma história de cultivo de mais de 1.500 anos e um rico legado cultural da flor, Heze, conhecida como a "Capital da Peônia" da China, com 1.308 variedades, atraiu 9,92 milhões de visitantes durante o Festival da Peônia no ano passado, um aumento de 14,8% em relação ao ano anterior. A cidade desenvolveu uma cadeia industrial abrangente - usando estames para chá, sementes para óleo, raízes para medicamentos e pétalas para bem-estar - com produtos exportados para mais de 30 países e regiões.

"As flores são uma linguagem estética que transcende as fronteiras de um país", disse Zhang Lun, Secretário do Comitê Municipal do PCC de Heze, observando que elas promovem tanto a "globalização das peônias" quanto as "flores que chegam a Heze".

Sun Wenli, Vice-Chefe do Departamento de Publicidade do Comitê Provincial do PCCh de Shandong, prometeu total apoio para elevar a cultura da peônia de Heze como um símbolo internacional de amizade e felicidade.

Durante uma mesa redonda, os experts falaram sobre como decodificar e reconstruir símbolos da peônia para a comunicação global.

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O evento foi organizado conjuntamente pelo Departamento de Publicidade do Comitê Provincial do PCCh de Shandong, pelo China International Communications Group (CICG) e pelo Departamento de Publicidade do Comitê Municipal do PCCh de Heze.

Contato: Ms. Zhang, Tel. 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9689409)