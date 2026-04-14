Optomec lança a Plataforma Educacional Aerosol Jet para treinar a próxima geração de engenheiros

A Optomec, líder global em hardware e software para manufatura aditiva, lançou hoje a Plataforma Educacional Aerosol Jet, uma solução de ensino pronta para uso que proporciona treinamento prático em eletrônica impressa e manufatura 3D avançada para universidades e institutos técnicos.

Baseada na tecnologia patenteada de impressão de detalhes finos Aerosol Jet, da Optomec, a plataforma combina hardware desenvolvido especificamente para esse fim, software HMI (interface homem-máquina) intuitivo e um currículo estruturado para fazer a ponte entre o ensino acadêmico e as necessidades da força de trabalho industrial. O sistema econômico e escalável permite que os alunos projetem, otimizem e validem processos de manufatura aditiva conforme os padrões da indústria.

Cada sistema é fornecido com o Módulo 1, que inclui um conjunto de trajetórias de ferramentas pré-programadas e laboratórios orientados por instrutor, oferecendo 10 resultados práticos em eletrônica analógica e técnicas de validação pós-processo. A Biblioteca de Laboratórios modular possibilita o aprendizado progressivo por meio de tópicos, tais como: impressão de traços condutores, fabricação de componentes passivos, calibração de extensômetros, projeto de antenas e fabricação de circuitos multicamadas. As lições incluem conteúdo sobre ciência dos materiais e otimização de processos. Módulos adicionais, disponíveis mediante ativação de software, desbloqueiam recursos avançados de materiais, um gerador automatizado de trajetórias de ferramentas e um currículo de nível de pós-graduação para aplicações ampliadas de pesquisa e treinamento, com funcionalidades expandidas que aproveitam a plataforma atual.

Apoiada por décadas de experiência industrial da Optomec e por mais de 700 sistemas implantados para mais de 200 clientes globalmente — incluindo GE, NASA e Lockheed Martin —, a Plataforma Educacional Aerosol Jet oferece um treinamento alinhadoàindústria, ajudando instituições a construir programas escaláveis e a preparar estudantes para carreiras em eletrônica, aeroespacial e ciências da vida.

“A Plataforma Educacional Aerosol Jet da Optomec reduz a lacuna entre a teoria acadêmica e a prática industrial, proporcionando aos alunos experiência real com as ferramentas e os fluxos de trabalho utilizados na manufatura eletrônica moderna”, afirmou Robert Yusin, presidente/CEO da Optomec.

“Firmar parceria com a Optomec nos permite oferecer treinamento prático em eletrônica impressa que contribui diretamente para a preparação dos alunos para empregos de alta tecnologia e pesquisa”, afirmou Liu Ziqiang, gerente-geral e CEO da YUNS Technology.

Para obter informações adicionais, solicitar demonstrações ou esclarecer dúvidas sobre licenciamento acadêmico, visite www.optomec.com.

Sobre a Optomec

A Optomec é uma fornecedora global de hardware e software para manufatura aditiva, especializada em eletrônica impressa e soluções de manufatura 3D para a indústria e pesquisa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Optomec

Xiaofei Wu

Gerente de Marketing

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