A fibra LYCRA® VintageFX é lançada oficialmente na Kingpins Amsterdam

A The LYCRA Company, líder global em soluções de fibras e tecnologia para a indústria do vestuário, anunciou hoje o lançamento global da fibra LYCRA® VintageFX na Kingpins Amsterdam, de 15 a 16 de abril. Esta fibra de última geração proporciona o visual autêntico do jeans vintage em silhuetas modernas, ao mesmo tempo em que oferece o conforto, o caimento e a retenção da forma que os consumidores esperam do jeans elástico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260414009520/pt/

LYCRA® VintageFX fiber officially launches at Kingpins Amsterdam Spring 2026. The LYCRA Company’s latest innovation adds stretch comfort to jeans with a heritage denim aesthetic.

Projetada para jeans e tecidos, a fibra LYCRA® VintageFX estabelece um novo padrão de desempenho, permitindo que marcas e fábricas recriem visuais rígidos e inspirados no passado, sem abrir mão da recuperação, da durabilidade ou do conforto do usuário. Essa inovação atendeàtendência da indústria de criar silhuetas mais afastadas do corpo e cortes mais folgados, incluindo jeans de perna larga, flare, boyfriend e mom jeans, em que manter o caimento e a estabilidade continua sendo um desafio, especialmente na cintura, nos quadris e na virilha.

“Após apresentar a fibra LYCRA® VintageFX na Kingpins Amsterdam no ano passado, estamos entusiasmados em lançá-la oficialmente para a comunidade global de jeans”, disse Ebru Ozaydin, diretora de Categoria de Produtos – jeans e pronta para vestir na The LYCRA Company. “Para marcas e fabricantes de vestuário, sua construção de fio de núcleo duplo, baixo crescimento e alta recuperação abrem novas possibilidades de design. Esses recursos permitem tecidos mais compactos e menos volumosos, com uma aparência vintage autêntica, mas sem a instabilidade das construções tradicionais de baixa elasticidade.”

Um novo padrão em jeans (denim) elástico confortável

Desenvolvida com uma aplicação de tecido exclusiva e com patente pendente, a fibra LYCRA® VintageFX atua em conjunto com a fibra LYCRA® em uma estrutura de duplo núcleo. Durante o acabamento, essa fibra encolhe sob o calor, controlando a extensão elástica, protegendo o núcleo da fibra e proporcionando maior retenção da forma para reduzir o efeito de bolsa e a flacidez. Outros benefícios técnicos incluem:

Baixo crescimento e boa recuperação, mesmo após processos industriais de lavagem e alvejamento

Construção compacta do tecido para melhor caimento e menos volume

Estética autêntica do jeans vintage com compressão suave e toque agradável na pele

Menos deslizamento nas costuras para melhorar a qualidade da peça e prolongar a vida útil

O resultado é uma solução de tecido que oferece o conforto do jeans elástico moderno, equilibrando looks inspirados na tradição com as necessidades dos estilos de vida contemporâneos. As peças de vestuário confeccionadas com essa fibra também se qualificam para a marca da fibra LYCRA XTRA LIFE® no ponto de venda, reforçando a durabilidade da peça.

Valor para marcas e varejistas

“A fibra LYCRA® VintageFX permite que marcas e varejistas ofereçam uma proposta de valor sólida ao consumidor, preenchendo uma lacuna crítica do mercado e elevando suas coleções”, disse Arnaud Ruffin, vice-presidente de marcas e varejo na The LYCRA Company. “Este produto demonstra como nosso compromisso com a inovação têxtil apoia a cadeia de valor com soluções exclusivas orientadas ao desempenho.”

A fibra LYCRA® VintageFX foi submetida aos rigorosos protocolos de teste da The LYCRA Company, garantindo desempenho, durabilidade e qualidade consistentes. Marcas e fábricas também podem aproveitar oportunidades de cocriação no LYCRA® Labs, onde é possível utilizar a expertise técnica aprofundada e a inovação colaborativa para levar ao mercado soluções de elasticidade diferenciadas.

Os visitantes da feira também poderão experimentar amostras de tecidos e peças de vestuário produzidas com a fibra Renewable LYCRA®, composta por 70% de recursos de origem vegetal. Esse elastano apoia os esforços para reduzir o impacto ambiental da produção de vestuário, oferecendo uma opção mais sustentável para a confecção de jeans. A fibra LYCRA® ADAPTIV, que proporciona ajuste de segunda pele e possibilita a produção de jeans com tamanhos inclusivos, também estará em exposição.

Os convidados da Kingpins estão convidados a visitar os representantes da The LYCRA Company no estande B10, na SugarFactory, em Amsterdã. Para agendar uma reunião durante a feira ou saber mais sobre a fibra LYCRA® VintageFX, acesse este site.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais. A empresa é proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, no estado de Delaware (EUA), a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos sustentáveis, expertise técnica e suporte de marketing. A empresa se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender às necessidades dos consumidores em termos de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Izaskun Hernanz

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Izaskun.Hernanz@lycra.com