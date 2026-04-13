Fórum sobre o Desenvolvimento da Indústria Chinesa de Pintura de Peônias com Pincel Fino Realizado em Juye Durante a Conferência Mundial da Peônia de 2026

HEZE, China, April 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com as peônias florindo na sua plenitude, um fórum sobre a indústria de pintura de peônias com pincel foi realizado na quinta-feira no condado de Juye, cidade de Heze, na província de Shandong, leste da China. Este evento, um fórum paralelo importante da Conferência Mundial da Peônia de 2026, tem por objetivo introduzir a crescente indústria criativa de bilhões de yuans do condado ao cenário global.

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Organizado pelo Governo Municipal de Heze e pelo Comitê do PCC do Condado de Juye e pelo Governo do Condado de Juye, o fórum revelou novas iniciativas para a comercialização das pinturas "gongbi" exclusivas da região - obras esmeradas que retratam as célebres peônias de Shandong. Os organizadores nomearam embaixadores de promoção no exterior e fecharam parcerias estratégicas com fornecedores especializados em materiais de arte, dando um passo importante para a promoção da marca, cultivo de talentos e expansão do mercado dessa distinta forma de arte.

O Condado de Juye é conhecido como a "Cidade Natal da Pintura com Pincel Fino da China". Inspiradas nas famosas peônias de Heze, as pinturas de peônias de pinceladas refinadas do condado são aclamadas pela sua elegância e beleza vibrante. Essas obras de arte foram exibidas em grandes eventos internacionais, incluindo a Cúpula da OCS em Qingdao e a Exposição Internacional de Importação da China.

Para aprimorar os padrões artísticos e o crescimento industrial, Juye seguiu uma estratégia tripla: criação da marca, cultivo de talentos e expansão do mercado. Centros de treinamento municipais e ateliês nas aldeias oferecem programas gratuitos para os moradores rurais, transformando agricultores em artistas profissionais e, ao mesmo tempo, aumentando seus rendimentos. Além disso, o condado abriu centros de promoção em Shenzhen, Kuala Lumpur e outros mercados importantes para alcançar compradores globais. A introdução de novos padrões da indústria, como as Especificações Técnicas para Pinceladas Finas da Peônia e o estabelecimento de um centro de proteção de direitos autorais, garantem a qualidade consistente e aumentam a competitividade do mercado.

Juye agora opera uma cadeia industrial completa que abrange criação, treinamento, exposição e vendas. O condado agora apoia mais de 28.000 profissionais que em conjunto produzem mais de 1,5 milhão de pinturas anualmente, com vendas para mais de 100 países e regiões, que geram aproximadamente 4,5 bilhões de yuans (620 milhões de dólares) em valor total de produção.

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Fonte: Governo do Condado de Juye

Contato: Ms. Zhang, Tel. 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9689088)