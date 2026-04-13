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Galeria O Jardim apresenta “Fotógrafos da Mooca”

Exposição “Fotógrafos da Mooca” ocorre até o dia 23 de abril, na Galeria O Jardim, em São Paulo, com cerca de 30 fotografias e curadoria de Renato Negrão.

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Repórter
13/04/2026 18:24

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Galeria O Jardim apresenta “Fotógrafos da Mooca”
Galeria O Jardim apresenta “Fotógrafos da Mooca” crédito: DINO

A Galeria O Jardim apresenta a exposição “Fotógrafos da Mooca”, em São Paulo, até o dia 23 de abril de 2026. A mostra reúne aproximadamente 30 fotografias com temas variados. E a curadoria é de Renato Negrão e o projeto expográfico é de Ayman Alabadleh.

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A exposição conta com trabalhos dos fotógrafos Alex Reipert, João França, Malu Mesquita e Sandra Carrillo, moradores do bairro da Mooca. A iniciativa ocorre a convite da galeria e apresenta uma seleção inédita de imagens. As obras refletem diferentes olhares sobre o cotidiano e referências visuais dos artistas participantes.

A Galeria O Jardim foi idealizada pela empresária cultural e fotógrafa Malu Mesquita. O espaço é voltado à realização de exposições, lançamentos de livros e atividades culturais. A proposta inclui a promoção de projetos e a interação entre diferentes expressões artísticas.

Ao longo dos últimos anos, a galeria tem sediado eventos culturais e ações voltadas ao desenvolvimento artístico. O espaço também recebe cursos e atividades relacionadas à produção cultural. A programação busca integrar artistas e público em diferentes formatos de exposição.

Serviço:

Exposição: “Fotógrafos da Mooca”
Curadoria: Renato Negrão - (11) 98270-7395
Data: até o dia 23 de abril de 2026
Horários: terça a sexta-feira, das 14h às 20h; sábados, das 14h às 18h
Local: Galeria O Jardim
Endereço: Rua Ilansa, 185 – Mooca – São Paulo (SP)
Entrada franca

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Assessoria de Imprensa:
Cris Primi - (11) 99664-8117

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