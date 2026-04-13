RZK Agro compra concessionária John Deere no Pará

A RZK Agro anunciou a compra da Agrinorte, concessionária da John Deere no Pará, marcando sua entrada em um dos mercados mais estratégicos do agronegócio brasileiro. Segundo a empresa, a aquisição ampliará a presença da companhia na região Norte e reforçará sua capacidade de atendimento, com ganhos em capilaridade, oferta de peças e suporte técnico especializado.

O movimento acompanha a expansão do agronegócio no Norte do país, que tem registrado aumento na demanda por tecnologia e serviços no campo. Com a integração, a RZK passa a contar com 20 lojas, o que deve permitir maior proximidade com os clientes.

Com a incorporação da Agrinorte, a empresa projeta crescimento robusto, impulsionado pela expansão da demanda na região. “Essa aquisição reforça nosso compromisso com o cliente e a excelência operacional, ampliando a capacidade para atender com agilidade e gerar valor sustentável”, afirma Diego Hirt, CEO da RZK Agro.

Mais do que uma decisão estratégica, a conclusão da operação também marca o encerramento de um ciclo relevante para a Agrinorte, construído ao longo dos anos com dedicação e propósito.



“Ao longo dos anos, a companhia consolidou não apenas sua atuação no mercado paraense, mas também relações sólidas baseadas em transparência, parceria e respeito, valores que foram fundamentais para a construção de uma trajetória da qual nos orgulhamos. Encerramos esta etapa com profundo sentimento de gratidão a todos que fizeram parte dessa história. Desejo muito sucesso à RZK Agro na continuidade dessa jornada”, expressa Giovana Teixeira, CEO da Agrinorte.

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Sobre o Grupo RZK



Fundado há mais de 50 anos, o Grupo RZK mantém uma trajetória consistente de crescimento. Desde 2021, a holding registra expansão média de cerca de 30% ao ano e tem como meta dobrar de tamanho até 2027. Esse desempenho reflete um modelo baseado em um ecossistema integrado, no qual empresas de diferentes setores — como agronegócio, tecnologia, concessões, mercado imobiliário, mídia e telecomunicações — atuam de forma complementar, gerando sinergias e impulsionando o crescimento sustentável.