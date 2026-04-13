Rede Total Care conquista selo da Epimed Solutions em UTIs

As 18 unidades hospitalares da Rede Total Care, do Grupo Amil, que contam com UTI adulta conquistaram os selos UTI Top Performer ou UTI Eficiente, concedidos pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). O reconhecimento posiciona a Rede entre os serviços de medicina intensiva, com destaque para desempenho clínico, eficiência operacional e segurança assistencial no Brasil.



A certificação é baseada nas Matrizes de Eficiência do sistema Epimed Monitor e tem validade anual. O selo Top Performer é atribuído às UTIs que integram o grupo dos 33% com melhores resultados entre todas as unidades avaliadas, considerando taxas de mortalidade e uso de recursos abaixo da média nacional. Já o selo UTI Eficiente reconhece unidades com desempenho entre 33% e 50% nesses mesmos indicadores. Além do desempenho técnico, a certificação conta com a chancela científica da AMIB, referência nacional em medicina intensiva.

Para a diretora de Governança Clínica da Rede Total Care, Naiana Cunha, a conquista reflete uma cultura consolidada de monitoramento. “O uso do Epimed Monitor possibilita benchmarking com padrões internacionais e exige resultados consistentes. Receber essa certificação demonstra que a busca pela excelência assistencial e pela segurança do paciente é permanente, estruturada e integrada a toda a Rede”, enfatiza.

Segundo o CEO da Rede Total Care, Anderson Nascimento, o reconhecimento reforça a estratégia baseada em dados e valor assistencial. “A validação da AMIB e da Epimed evidencia que tecnologia aliada à gestão salva vidas. Nosso compromisso é oferecer uma assistência de alta performance, com segurança ao paciente e sustentabilidade ao sistema de saúde”, afirma.

O resultado contempla hospitais da Rede Total Care localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além da região Nordeste:

Estado de São Paulo:

Hospital Carlos Chagas

Hospital Ipiranga Mogi das Cruzes

Hospital Ipiranga Arujá

Hospital Santa Helena São Bernardo

Hospital Santa Helena Santo André

Hospital Luz Vila Mariana

Hospital Paulistano

Hospital Metropolitano Lapa

Hospital Vitória Anália Franco

Hospital Ana Costa

Hospital Pitangueiras

Hospital Caieiras

Estado do Rio de Janeiro:

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

Hospital de Clínicas Mário Lioni

Hospital Pan-americano

Hospital Pasteur

Nordeste:

Hospital Monte Klinikum

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