Queda da cobertura vacinal gera alerta para volta do sarampo

Foi confirmado, no dia 1º de abril, o segundo caso de sarampo no Brasil em 2026. A ocorrência foi registrada na cidade do Rio de Janeiro, em uma mulher de 22 anos sem histórico de vacinação. O primeiro caso havia sido identificado em São Paulo, em um bebê de seis meses com recente viagem à Bolívia, país que enfrenta surto ativo da doença. Diante do cenário, a Rede Total Care alerta para a importância da vacinação e para o risco de reintrodução de doenças que já haviam sido controladas no país. O sarampo, altamente contagioso, é um dos principais exemplos.

A queda da cobertura vacinal é apontada como um dos fatores centrais. Dados do Anuário VacinaBR 2025 indicam que mais de 80% da população brasileira vive em cidades que não atingiram as metas do Programa Nacional de Imunizações. Os dados mostraram que, em 2023, nenhuma vacina infantil do calendário nacional alcançou a cobertura ideal em todos os estados.

A pediatra do Hospital Pasteur, Renata Fish, explica que, apesar dos registros recentes, o Brasil ainda mantém o status de país livre da circulação endêmica do sarampo. No entanto, os casos funcionam como um sinal de alerta.

“Consideramos uma doença erradicada quando não há circulação contínua do vírus no país. Isso acontece porque a população está protegida, o que impede a transmissão. O vírus não deixou de existir, mas encontra barreiras para se espalhar. Quando a cobertura vacinal diminui, essas barreiras enfraquecem e o risco de novos casos aumenta”, afirma.

Segundo a especialista, a hesitação vacinal tem sido cada vez mais presente nos consultórios, impulsionada por desinformação. “Tenho observado pais que, mesmo vacinados, hesitam em imunizar os filhos. As principais razões são o medo de efeitos adversos e a falsa percepção de que a doença não existe mais. É fundamental reforçar que as vacinas são seguras e continuam sendo a forma mais eficaz de proteção”, diz.

O que é o sarampo e quais são os sintomas

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que pode evoluir para quadros graves, especialmente em crianças pequenas. A prevenção é feita por meio da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.

A transmissão ocorre pelo contato com gotículas respiratórias expelidas ao tossir ou espirrar. O vírus pode permanecer no ar ou em superfícies por algum tempo, o que facilita a disseminação.

Entre os principais sintomas estão febre alta, manchas vermelhas na pele, olhos irritados e lacrimejantes, além de tosse e sinais semelhantes aos de um resfriado.

Ao identificar esses sintomas, a orientação é procurar atendimento médico imediato.

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