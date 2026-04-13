VGV de R$ 340 mi em 12 unidades marca novo luxo em SC

No nicho de superluxo imobiliário, exclusividade deixou de ser apenas sinônimo de metragem ou preço e passou a ser associada à raridade do produto. Em vez de disputar mercado pela altura do edifício ou pelo número de unidades, parte dos lançamentos começa a apostar na relação entre área de terreno, baixa densidade e dificuldade de replicação.

Esse movimento já alcança o litoral norte catarinense. Em Balneário Camboriú, cidade que lidera os índices nacionais de valorização imobiliária há três anos, a Blue Heaven prepara o lançamento do Aquos, na Praia do Estaleiro, região da Interpraias com ocupação limitada e normas ambientais mais rígidas. O empreendimento terá VGV estimado em R$ 340 milhões e distribuirá apenas 12 unidades em um terreno de 5.000 metros quadrados de frente para o mar, com apartamentos de até R$ 48 milhões.

À frente da Blue Heaven, Fabrício Bellini afirma que esse tipo de produto responde a um novo parâmetro de valor no topo do mercado. “Hoje, a exclusividade não está em altura, nem em volume de construção. Ela está na proporção entre terreno e número de unidades, na privacidade e no nível de execução que o projeto consegue entregar”, diz o executivo, especialista em mercado imobiliário com mais de 20 anos de atuação. “Quando arquitetura, paisagismo e engenharia nascem a partir das características do lugar, o imóvel passa a oferecer uma experiência rara, difícil de reproduzir em outro endereço”, acrescenta.

A estrutura do Aquos exigirá engenharia de alta complexidade e materiais fora do padrão convencional. O edifício utilizará fachadas em concreto aparente pigmentado, moldado artesanalmente para criar texturas orgânicas e dispensar revestimentos padronizados. As coberturas terão piscinas suspensas com fundo de vidro projetadas no teto da edificação. O desenho arquitetônico é assinado pelo escritório Architects Office, liderado pelo francês Greg Bousquet. “A praia está dentro do prédio, no sentido de levar o lugar para a experiência cotidiana. É mais do que uma arquitetura ou um edifício; é a expressão do local onde ele está”, sintetiza Bousquet.

O paisagismo é assinado por Rodrigo Oliveira e parte da busca por naturalidade, evitando a sensação de um jardim artificialmente montado. “O jardim ideal que eu acredito é aquele que parece que o passarinho plantou, parece que ele já estava lá”, revela Oliveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As características do projeto foram apresentadas em março, em Balneário Camboriú, em um encontro com convidados ligados à arquitetura, ao paisagismo e moradores da região. “O Aquos vem como uma coroa de tudo o que tem sido construído nos últimos anos”, afirmou, na ocasião, a arquiteta Amanda Ferber, fundadora e CEO do Architecture Hunter, um dos maiores veículos internacionais de arquitetura, com audiência superior a 3,2 milhões.