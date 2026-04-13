Alianzo incorpora GT Accountants e amplia presença nos EUA

A?Alianzo?anunciou a integração da operação da?GT Accountants LLC?nos Estados Unidos, em um movimento que amplia sua presença no país e reforça sua estratégia de expansão internacional.

A operação passa a ser conduzida sob a marca Alianzo GT LLC, estrutura que consolida as atividades anteriormente desenvolvidas pela GT Accountants nos estados da Flórida e Massachusetts. Com isso, a Alianzo passa a incorporar ao seu ecossistema uma base de mais de 1.000 clientes, além de uma equipe própria formada por profissionais certificados (CPA – Certified Public Accountant).

Até então, a Alianzo mantinha operação somente no Texas. Com a nova estrutura, amplia sua atuação para regiões estratégicas dos Estados Unidos, combinando expertise técnica e presença local com uma plataforma de serviços desenhada para empreendedores que buscam diversificar investimentos e estruturar ou escalar suas operações no país.

Segundo?Breno Riether,?CGO?da Alianzo, o movimento representa um avanço relevante na consolidação internacional da companhia. “Estamos integrando uma operação já estabelecida, com base relevante de clientes e forte conhecimento regulatório local, o que acelera nossa capacidade de atuação nos Estados Unidos”, afirma.

A empresa não divulga os valores envolvidos na transação.

O movimento ocorre em um contexto de aumento da demanda por estruturas que apoiem empresas brasileiras em sua entrada e operação no mercado americano, especialmente em áreas como contabilidade, fiscal e compliance.

Nos últimos anos, a Alianzo vem ampliando sua atuação com foco em soluções empresariais integradas e suporte à internacionalização de clientes. A integração da operação da GT Accountants reforça esse posicionamento e amplia a capacidade da companhia de atuar de forma mais estruturada no exterior.

Sobre a Alianzo

A Alianzo atua como um ecossistema de soluções de gestão empresarial, com portfólio que inclui auditoria independente, BPO contábil, consultoria, planejamento tributário, estruturação societária, M&A (fusões e aquisições) e serviços financeiros avançados. Atualmente, atende a mais de duas mil empresas, está presente em 23 estados brasileiros e possui atuação internacional.

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Sobre a GT Accountants



A GT Accountants é uma empresa de contabilidade sediada nos Estados Unidos, com presença na Flórida e em Massachusetts. Ao longo de mais de 20 anos, construiu uma base relevante de clientes, apoiada por profundo conhecimento regulatório local e uma equipe qualificada e certificada.