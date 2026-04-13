IFF explora a ciência por trás do bem-estar na In?Cosmetics Global 2026

A IFF (NYSE: IFF), líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, apresentará inovações em fragrâncias e biociências com foco no bem-estar e na sustentabilidade na In-Cosmetics Global 2026, que acontecerá de 14 a 16 de abril, no Paris Expo Porte de Versailles.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260410240992/pt/

IFF showcases wellness innovation for beauty.

Ao longo do evento, por meio de experiências e sessões ao vivo, a IFF demonstrará como os ingredientes baseados na ciência podem aprimorar as rotinas diárias de beleza e as experiências de fragrância, proporcionando benefícios físicos e emocionais, sem deixar de ser ecologicamente corretos. A exposição abrangerá soluções de fragrância projetadas para promover o bem-estar com base na ciência, ingredientes de fragrâncias naturais com benefícios cosméticos comprovados pela LMR (a unidade interna de ingredientes naturais da IFF), obtidos por meio de tecnologias avançadas de extração, e ingredientes sustentáveis, bioativos e funcionais para os cuidados com a pele e os cabelos.

Os visitantes poderão descobrir soluções de fragrância criadas com o METAMOOD™ — que combina dados de percepção do consumidor, neurociência e criação orientada por IA para proporcionar benefícios emocionais como energia, relaxamento e felicidade — no estande da IFF e na exposição METAMOOD™ X LMR Sensory Bar, dentro do In-Cosmetics Innovation Lab.

Os participantes da In-Cosmetics também poderão conhecer ingredientes de fragrâncias naturais da coleção LMR Active Essences, conhecidos por seus benefícios adaptogênicos e nootrópicos, além de propriedades cientificamente comprovadas para cuidados com a pele e os cabelos.

Além disso, a IFF destacará suas soluções de fragrância METASLEEP™, concebidas para promover o relaxamento e contribuir para uma experiência de sono reparador.

No dia 15 de abril, Morgane Piet, especialista em aplicações da IFF, apresentará um seminário técnico para compartilhar informações sobre como os consumidores vivenciam os produtos para cabelos ao longo de toda a jornada, desde a primeira impressão até o pós-uso. A IFF demonstrará como o AURIST™ AGC — o premiado polímero condicionador capilar da empresa, com tecnologia biotecnológica impulsionada pelos Biomateriais Enzimáticos Projetados™ (DEB) — pode ser usado como ferramenta de formulação para proporcionar benefícios sensoriais e de desempenho específicos.

A IFF também realizará uma sessão ao vivo de três dias, compartilhando informações reais sobre o uso por parte dos consumidores e destacando como a linha GENENCARE® cria novas oportunidades de formulação para marcas que buscam atender às rotinas modernas de cuidados com a pele.

Na In-Cosmetics Global 2026, a IFF reunirá ciência, design sensorial e desempenho para demonstrar inovações voltadas para o consumidor, proporcionando-lhe benefícios de bem-estar. Por meio de experiências no estande e sessões ao vivo, o programa Ciência do Bem-Estar ganhará vida por meio de fragrâncias criadas para elevar o humor e inspirar momentos de alegria, potencializando o poder da beleza.

Descubra mais sobre o programa Ciência do Bem-Estar da IFF em iff.com/scent/science-of-wellness/.

Bem?vindoàIFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, criatividade e coração. Como líder global em sabor, fragrância, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, entregamos soluções inovadoras e sustentáveis que elevam os produtos que as pessoas adoram — promovendo bem?estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

LMR Naturals da IFF

A LMR Naturals é uma unidade interna da IFF que combina o melhor da natureza com tecnologia de ponta para criar uma ampla gama de ingredientes puros para perfumaria, cosméticos e aromas. Com sede em Grasse, seus agrônomos e cientistas viajam pelo mundo para descobrir, cultivar, colher e extrair ingredientes naturais de alta qualidade, que são a marca registrada de fragrâncias, cosméticos e aromas inesquecíveis. Saiba mais em lmrnaturals.iff.com, LinkedIn, and Instagram.

© 2026 International Flavors & Fragrances Inc. IFF é uma marca registrada. Todos os direitos reservados.

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Judith Gross, vice-presidente de Comunicação e Branding

Departamento: Aromas

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E-mail: Scentmediarequest@iff.com